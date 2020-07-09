【A股脈博】政策市唔穩陣  回看5年前內地股災之痛

A股在這兩個星期突然狂飆，短短一周多，上升了逾15%。內地股市向來是「政策市」，路透社認為，在港版國安法落地實施的敏感時刻，港股與A股聯袂上揚，尤以權重較大的金融股率先領漲，隱含了中國「金融保衛戰」背後穩定包括港股等金融市場的良苦用心。

然而，歷史經驗教訓，股市始終是市場主導，「政策市」並不一定能操控大局。回顧過去A股的股災，特別是2015年一役，可能對目前的市況有一定警醒作用。

A股狂飈 金融戰下的「戰略性牛市」？

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最近A股在2020年6月30日至7月6日這短短5個交易日內，上證綜指就由2961.52點上漲至3332.88點，升幅達到12.5%。從2020年3月23日的年內低點（2660.17）到7月6日的3332.88，上證綜指在3個半月時間內上升了25.3%。這兩周成交也連續多天突破1.5萬億。

A股最近一次狂潮則是2015年的大牛市。故事要由2014年講起。2014年初，各大行對股市睇法好淡不一。其中安信證券對A股睇得最淡。誰知官媒罕有的突然出手，人民網發文《安信證券：中國股市最大「空頭」》痛批安信證券不懂政治。

人民網在該文中指出，此前名不見經傳的安信證券因為驚世駭俗「看空」報告而聞名市場。看空或者看多原本正常，但像安信證券這種，無視中國經濟基本面改善、無視高層穩增長、調結構、促轉型的宏觀調控手段、無視剛剛召開的國務院常務會議對資本市場做出制度安排，更無視市場正在發生的質變而堅持看空，且語不驚人誓不休的架勢，實屬罕見。

A股瘋狂大好友嚇怕 國泰君安：要降溫

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該文有一句特別引人注目，直指安信「往大了說是不講『政治』；朝小處講是不專業，為博眼球而忽悠投資者。」說白一點，分析股市要講政治，不能與中央唱反調。這正正反映了A股「政策市」的實況。

其後，國泰君安首席宏觀分析師任澤平發表報告，為A股牛市吶喊，當中最為人樂道的，是引用革命樣板戲《紅燈記》一句曲辭稱：「黨給我智慧給我膽」，任澤平並在報告中稱，中央打虎歸來之後，出手打熊。「降低無風險利率，提升風險偏好，將開啟一輪波瀾壯闊的大牛市，5000點不是夢。」

在「政策市」催谷下，2014年滬指上升53%，深指上升34%，跑贏全球股票市場。進入2015年股市的猛增勢頭從2014年12月31日到2015年6月12日近五個半月裡，上證綜合指數驟升60%，而深證成指更是暴漲122%。上證綜指於6月12日一度到達5178.19點高位。

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在全民瘋狂下，連大學生、老大媽和很多村民都踴躍進入股市，很多人信用卡套現炒股，意味著市場資金已經基本枯竭。而且，本輪A股上漲有個關鍵的動力，就是繖形場外融資和券商融資做支持，很多人通過融資槓桿買股票，將購買力擴大一倍甚至數倍，但是，隨著購買資金快速枯竭以及高位套現規模過大，股市不可阻擋地快速下跌。

滬指2014年6月12日一度到達5178.19點高位，之後急速下挫，並於8月26日低見2850.71點，最終官方出手「暴力救市」，但難阻A股弱勢，於是A股開始了長達5年的熊市，2019年1月，上證綜合指數更跌至2,440.91點低位。

股市升跌最終還是要看基本面，因此，今輪A股是不是進入牛市，不要這麼快下定論。五年前A股狂瀉、克強總理外訪回來拍枱大叫「我就是要暴力救市」一幕，目前仍歷歷在目。

本報記者：高青

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