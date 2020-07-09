【A股急升】滬指今再升1.39% 連升8日破今年頂

▲ 滬指今再升1.39% 連升8日破今年頂

在PPI數據好過預期下，内地股市牛氣衝天，連續8日上升，再破今年頂。滬指收漲1.39%報3450.59點，深成指漲2.6%報13754.74點，創業板指漲3.98%報2757.65點。兩市合計成交1.72萬億元（人民幣，下同），為連續四個交易日成交金額突破1.5萬億元。

兩市股指盤中維持強勢震蕩態勢，創業板指走勢相對強勁，午後漲幅一度超4%。北向資金全天凈買入79.51億元，為連續6日凈買入；其中深股通凈買入46.23億元。

盤面上看，板塊輪動明顯，題材全面開花。醫藥、零售概念走勢強勁，煤炭、有色、石油、建材等周期板塊發力拉升，黃金概念、生物疫苗、網遊、軍工等板塊均走強，半導體、軟件、芯片、光刻膠等科技類股集體活躍。券商板塊整體衝高回落，銀行板塊小幅走低。

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天風證券分析，市場情緒仍然高漲，但市場普遍關注這波行情的可持續性。當前以大金融為首的低估值板塊估值得到一定修復，估值差距收斂後，還看好想象空間大，估值彈性大，在牛市中股價彈性更高的科技股成下個輪動的核心方向。

此外，還看好新能源車，消費電子板塊。而中期業績季度來臨，可密切跟蹤和關注公司業績兌現情況及超預期公司的投資機會。中長期看，依舊看好優質的消費、醫藥和科技龍頭，隨著經濟的持續高速發展能享受到更高的估值溢價。

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A股狂飈 金融戰下的「戰略性牛市」？

在A股近期持續火爆下，非法場外配資亦開始活躍。中國證監會周三表示，將持續加大對場外配資活動的監測力度，嚴格依法處罰；並持續推進打擊場外配資違法違規行為常態化，堅決維護投資者利益和資本市場秩序。

當局又指出，近期各地證監局曝光了一批場外配資平台，已將258家非法從事場外配資的平台及其運營機構名單予以集中曝光；並提醒投資者提高風險防範意識，自覺遠離場外配資活動。

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責任編輯：游昊雲