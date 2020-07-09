  • 31°C
香港時間 : 2020709日 (四) 16:19
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【A股急升】滬指今再升1.39% 連升8日破今年頂

經濟脈搏 15:57 2020/07/09

分享：

滬指今再升1.39% 連升8日破今年頂

在PPI數據好過預期下，内地股市牛氣衝天，連續8日上升，再破今年頂。滬指收漲1.39%報3450.59點，深成指漲2.6%報13754.74點，創業板指漲3.98%報2757.65點。兩市合計成交1.72萬億元（人民幣，下同），為連續四個交易日成交金額突破1.5萬億元。

兩市股指盤中維持強勢震蕩態勢，創業板指走勢相對強勁，午後漲幅一度超4%。北向資金全天凈買入79.51億元，為連續6日凈買入；其中深股通凈買入46.23億元。

盤面上看，板塊輪動明顯，題材全面開花。醫藥、零售概念走勢強勁，煤炭、有色、石油、建材等周期板塊發力拉升，黃金概念、生物疫苗、網遊、軍工等板塊均走強，半導體、軟件、芯片、光刻膠等科技類股集體活躍。券商板塊整體衝高回落，銀行板塊小幅走低。

【A股脈博】政策市唔穩陣  回看5年前內地股災之痛（訂戶專享）

【A股急升】PPI數據佳帶動滬指升1% 連升8日再破今年頂

天風證券分析，市場情緒仍然高漲，但市場普遍關注這波行情的可持續性。當前以大金融為首的低估值板塊估值得到一定修復，估值差距收斂後，還看好想象空間大，估值彈性大，在牛市中股價彈性更高的科技股成下個輪動的核心方向。

此外，還看好新能源車，消費電子板塊。而中期業績季度來臨，可密切跟蹤和關注公司業績兌現情況及超預期公司的投資機會。中長期看，依舊看好優質的消費、醫藥和科技龍頭，隨著經濟的持續高速發展能享受到更高的估值溢價。

【聚焦人幣】人民幣早盤表現反覆 短期料在7關口附近整固

 A股狂飈  金融戰下的「戰略性牛市」？

在A股近期持續火爆下，非法場外配資亦開始活躍。中國證監會周三表示，將持續加大對場外配資活動的監測力度，嚴格依法處罰；並持續推進打擊場外配資違法違規行為常態化，堅決維護投資者利益和資本市場秩序。

當局又指出，近期各地證監局曝光了一批場外配資平台，已將258家非法從事場外配資的平台及其運營機構名單予以集中曝光；並提醒投資者提高風險防範意識，自覺遠離場外配資活動。

【A股急升】高盛：A股未來3個月內料升15% 維持增持看法

【A股急升】為何内地股市叫A股？一文看懂6個内地股市小知識

【A股急升】央視新聞聯播用1分12秒唱好A股　揭秘大漲原因

中國二季度經濟「扶正」成定局 下半年險途難關仍重重

責任編輯：游昊雲

相關文章

A股狂飈 金融戰下的「戰略性牛市」？
2020/07/08
A股狂飈 金融戰下的「戰略性牛市」？
【A股急升】滬指收升1.7%企3400關 兩市成交逾1.5萬億元（不斷更新）
2020/07/08
【A股急升】滬指收升1.7%企3400關 兩市成交逾1.5萬億元（不斷更新）
【聚焦人幣】人民幣早盤表現反覆 短期料在7關口附近整固
2020/07/08
【聚焦人幣】人民幣早盤表現反覆 短期料在7關口附近整固
【A股急升】PPI數據佳帶動滬指升1% 連升8日再破今年頂
今日
【A股急升】PPI數據佳帶動滬指升1% 連升8日再破今年頂
【A股脈博】政策市唔穩陣 回看5年前內地股災之痛（訂戶專享）
今日
【A股脈博】政策市唔穩陣 回看5年前內地股災之痛（訂戶專享）
創業 經濟 創業板 A股 軟件 概念 證監會 金融 零售 中國證監會

下一篇文章

【A股脈博】政策市唔穩陣 回看5年前內地股災之痛（訂戶專享）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【A股急升】央視新聞聯播用1分12秒唱好A股　揭秘大漲原因
【A股急升】央視新聞聯播用1分12秒唱好A股　揭秘大漲原因
【中芯股價】芯片技術差兩代　中央撐中芯遠水難救近火？
【中芯股價】芯片技術差兩代　中央撐中芯遠水難救近火？
【BNO】英智庫：倘有百萬BNO港人移居 為英國注3800億經濟效益
【BNO】英智庫：倘有百萬BNO港人移居 為英國注3800億經濟效益
【BNO】移民英國變低端人口？央視：BNO港人或要搬磚維生
【BNO】移民英國變低端人口？央視：BNO港人或要搬磚維生
【中芯國際】中芯股價急升後倒跌近9% 外媒質疑不一定能應對美國制裁
【中芯國際】中芯股價急升後倒跌近9% 外媒質疑不一定能應對美國制裁
【中國經濟】李克強提工廠空置　中國實際失業情況有幾嚴峻？
【中國經濟】李克強提工廠空置　中國實際失業情況有幾嚴峻？