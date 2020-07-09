中國擬起訴「反華」學者智庫？ 外交部：多行不義必自斃

內地《環球時報》昨日引述消息報道，中方有關部門正考慮起訴新疆問題專家鄭國恩（Adrian Zenz）、澳洲戰略政策研究所（ASPI）等學者和智庫，指稱其「炮製涉華謊言」，要造究其造謠誹謗的法律責任。

在北京，外交部發言人趙立堅今日（9日）表示，任何惡意誹謗行為都受到譴責和追究，有關報道如果屬實，並不感意外。

趙立堅表示，鄭國恩和澳洲戰略政策研究所「一貫炮製涉華謊言」，誹謗中國，又稱他們發表的有關涉華言論「被證明是謊言和虛假信息」。他稱「多行不義必自斃」，奉勸有關方面盡快回頭是岸。

▲ 環時報道，中方有關部門正考慮起訴新疆問題專家鄭國恩（左圖）、澳洲戰略政策研究所（右圖）等學者和智庫。

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他又說，留意到鄭國恩接受自由亞洲電台的採訪，質問「如果鄭國恩沒有撒謊造謠，他心虛什麼？」強調任何惡意誹謗行為都應受到譴責和追究，這是常識。

鄭國恩：當局想他噤聲 起訴反令維吾爾人受關注

自由亞洲電台昨引述鄭國恩稱，看到了中方計劃起訴他的消息，表示這是當局試圖讓他噤聲的手段之一，但認為如果中方真的起訴，反而可能會提升國際社會對維吾爾人的關注，「這是件好事」。

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《環球時報》昨報道，近年鄭國恩和ASPI頻頻在涉疆、涉新冠肺炎疫情等領域發表涉華報告，對中國抹黑攻擊。其中ASPI被指散播「中國威脅論」。文章稱他們表面上是學者、智庫，實際上是可笑的「牽線木偶」，受美澳反華勢力的操縱，編造涉華謊言，進行不實指控。

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