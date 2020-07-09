  • 31°C
香港時間 : 2020709日 (四) 17:02
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

捱得過疫情　湖北荊門市委秘書長離奇跳樓亡（附防止自殺求助資訊）

國情動向 16:43 2020/07/09

分享：

內地官場再傳離奇跳樓事件，內媒報道，湖北荊門市委秘書長廖明國周三（8日）跳樓身亡，公安部門正在調查，結果還未出爐。湖北剛走出新冠肺炎疫情，官員卻尋死，引起議論紛紛。

澎湃新聞引述多個管道消息指出，荊門市委常委、秘書長廖明國8日下午在當地舊市委大院墜樓身亡。

博納影業副總裁黃巍跳樓亡  影業寒冬捱不過？

【罷免韓國瑜】挺韓高雄市議長許崑源跳樓亡  FB遺言「誰會是贏家」

報道引述荊門市委宣傳部工作人員表示，公安部門正在調查，政府已成立專辦組，調查結果還沒出來。

在舊市黨委大樓墮下

公開資料顯示，廖明國出生於1961年9月，湖北鍾祥人，省委黨校在職研究生文化（2001年1月畢業於省委黨校行政管理專業），1981年6月參加工作。2016年12月起擔任荊門市市委常委、市委副秘書長、辦公室主任、市委全面從嚴治黨主體責任辦公室主任。

廖明國最後一次在媒體露面是在6月30日，當時荊門市委書記張愛國到精准扶貧聯系點鍾祥市柴湖鎮調研精準脫貧工作，廖明國還陪同參加了調研。

近年接連有官員尋短

內地官場近年履傳官員墜樓事件，部分被疑涉及貪腐案件。2018年10月，北京中央政府駐澳門聯絡辦公室主任鄭曉松，從澳門住處墜樓身亡，引發外界震驚，官方則指他身患憂鬱症。

河源副市長「離奇」跳樓亡 上任僅一年多

湖北副交通廳長「離奇」跳樓 死亡一刻曝光（有片）

2017年4月，中央國家機關職工心理健康諮詢中心曾公布數據，指自2009到2017年間，共有243名官員自殺，其中約半數被確診患有憂鬱症。

今年6月，法制網報道，司法部黨組成員、政治部主任馮力軍因病去世。但媒體引述消息指出，馮力軍是從16層樓高的住處「墜樓身亡」。

防止自殺求助熱線

香港撒瑪利亞防止自殺會 / 2389 2222 / touch@sbhk.org.hk / 24小時 / 廣東話

撒瑪利亞會24小時多語服務 / 2896 0000 / jo@samaritans.org.hk / 24小時 / 廣東話

生命熱線 / 2382 0000 / admin@sps.org.hk / 24小時 / 廣東話

向晴熱線 / 18288 / fcsc@cfcsc.org.hk / 24小時 / 廣東話

利民會「即時通」熱線 35122626 (24小時真人接聽)

東華三院芷若園 / 18281 / ceasecrisis@tungwahcsd.org / 24小時/ 廣東話﹑英語及普通話

協青社青少年服務熱線 / 90881023 / yoenquiry@yo.org.hk / 24小時 / 廣東話

責任編輯：鄧國強

深圳塌泥慘劇轄區 前城管局長跳樓死

起底跳樓局長：拆違建上位 卻默許堆泥場存3大違規

再一券商自殺 原長江證券董事長楊澤柱跳樓亡

反腐風暴中 神華高級副總裁王品剛跳樓死

相關文章

茅台業績「跳樓式」放緩 經濟寒冬先兆
2018/10/29
茅台業績「跳樓式」放緩 經濟寒冬先兆
河源副市長「離奇」跳樓亡 上任僅一年多
2017/12/04
河源副市長「離奇」跳樓亡 上任僅一年多
【新冠肺炎】疫情打擊iPhone 11變跳樓貨　內地網商減價兩成促銷
2020/04/14
【新冠肺炎】疫情打擊iPhone 11變跳樓貨　內地網商減價兩成促銷
【罷免韓國瑜】挺韓高雄市議長許崑源跳樓亡 FB遺言「誰會是贏家」
2020/06/07
【罷免韓國瑜】挺韓高雄市議長許崑源跳樓亡 FB遺言「誰會是贏家」
博納影業副總裁黃巍跳樓亡 影業寒冬捱不過？
2020/06/11
博納影業副總裁黃巍跳樓亡 影業寒冬捱不過？
政治 媒體 秘書 自殺 服務 湖北省 香港

上一篇文章

【內地暴雨】湖北貴州多處山泥傾瀉 8人被埋死亡

下一篇文章

中國擬起訴「反華」學者智庫？ 外交部：多行不義必自斃
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO懶人包】關於BNO六件大事 可在英居住及工作（附續領須知）
【BNO懶人包】關於BNO六件大事 可在英居住及工作（附續領須知）
【中美角力】調查：6成中國學者認為美國對華發動「新冷戰」 籲丟幻想迎挑戰
【中美角力】調查：6成中國學者認為美國對華發動「新冷戰」 籲丟幻想迎挑戰
【BNO】談BNO港人待遇 趙立堅：英國決定前最好徵求英國人意見（有片）
【BNO】談BNO港人待遇 趙立堅：英國決定前最好徵求英國人意見（有片）
【BNO】胡錫進：英國這般國情　怎會好心收留香港人？（有片）
【BNO】胡錫進：英國這般國情　怎會好心收留香港人？（有片）
【BNO】中方反制BNO授居英權？英首相府：望中方遵守國際法（有片）
【BNO】中方反制BNO授居英權？英首相府：望中方遵守國際法（有片）
【BNO】港人倘用BNO獲居英權　梁振英倡褫奪中國國籍
【BNO】港人倘用BNO獲居英權　梁振英倡褫奪中國國籍