捱得過疫情　湖北荊門市委秘書長離奇跳樓亡（附防止自殺求助資訊）

內地官場再傳離奇跳樓事件，內媒報道，湖北荊門市委秘書長廖明國周三（8日）跳樓身亡，公安部門正在調查，結果還未出爐。湖北剛走出新冠肺炎疫情，官員卻尋死，引起議論紛紛。

澎湃新聞引述多個管道消息指出，荊門市委常委、秘書長廖明國8日下午在當地舊市委大院墜樓身亡。

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報道引述荊門市委宣傳部工作人員表示，公安部門正在調查，政府已成立專辦組，調查結果還沒出來。

在舊市黨委大樓墮下

公開資料顯示，廖明國出生於1961年9月，湖北鍾祥人，省委黨校在職研究生文化（2001年1月畢業於省委黨校行政管理專業），1981年6月參加工作。2016年12月起擔任荊門市市委常委、市委副秘書長、辦公室主任、市委全面從嚴治黨主體責任辦公室主任。

廖明國最後一次在媒體露面是在6月30日，當時荊門市委書記張愛國到精准扶貧聯系點鍾祥市柴湖鎮調研精準脫貧工作，廖明國還陪同參加了調研。

近年接連有官員尋短

內地官場近年履傳官員墜樓事件，部分被疑涉及貪腐案件。2018年10月，北京中央政府駐澳門聯絡辦公室主任鄭曉松，從澳門住處墜樓身亡，引發外界震驚，官方則指他身患憂鬱症。

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2017年4月，中央國家機關職工心理健康諮詢中心曾公布數據，指自2009到2017年間，共有243名官員自殺，其中約半數被確診患有憂鬱症。

今年6月，法制網報道，司法部黨組成員、政治部主任馮力軍因病去世。但媒體引述消息指出，馮力軍是從16層樓高的住處「墜樓身亡」。

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責任編輯：鄧國強

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