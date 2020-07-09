【內地暴雨】湖北貴州多處山泥傾瀉  8人被埋死亡

▲ 湖北省黃岡市的黃梅縣8日凌晨發生山泥傾瀉，8名居民被埋死亡。

內地南方近日豪雨災情不斷，湖北和貴州省陸續傳出山泥傾瀉，500餘人受災，目前已造成8人被埋死亡。

人民日報app報道，位於湖北省黃岡市的黃梅縣8日凌晨發生山泥傾瀉，導致5戶共9人被埋失蹤，救難隊員9日上午搜尋到最後一名災民，9人當中只有一名81歲的女性長者幸運生還。

另一方面，貴州8日也發生大面積的山體滑坡。澎湃新聞報道，當地田堡、陳家、石家和黎子樹4個村民組共133戶、507人受災，19戶的房屋被掩埋，60戶房屋受損，目前還有6人失聯。

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央視新聞報道，據中國中央氣象台統計，自6月1日至7月7日，長江中下游地區出現6次強降雨，長江流域平均降水量346.9毫米，是1961以來同期的第二位，超過1998年同期的數據。

此外，湖北省許多城鎮連日暴雨後洪水漫堤，黃岡市英山縣溫泉鎮坡兒堖村黨支部書記劉水存在巡查河堤時被洪水沖走，經村民報案後遍尋不著，隔了17天才在10公里外的另一個村子找到遺體。

責任編輯：鄧中建

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