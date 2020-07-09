【中美角力】趙立堅稱美毀約退群 駁斥蓬佩奧有何顏面談信譽

中美外交口水戰不停！美國國務卿蓬佩奧周三（8日）批評中共有嚴重的誠信問題，批評中國未向全世界通報有關新冠病毒的真實情況。

在北京，外交部發言人趙立堅今日（9日）反駁，美國近年毀約退群成癮，已經成為最大的「麻煩製造者」，又稱美國確診病例破300萬，政府有不可推卸的責任，質疑蓬佩奧之流有何顏面和勇氣來談論信譽、真相和追責。

「聽得都累了」

趙立堅說：「蓬佩奧先生，別再和我們談信譽、真相和責任了，你說得不累，我們聽得都累了。」他稱，說到信譽，美國打著「美國優先」旗號，在國際上一再背棄自身國際承諾和義務，毀約退群成癮，已成最大「麻煩製造者」。

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至於真相，趙立堅質問美國政府能否就德特里克堡生物基地、「電子煙疾病」、美國遍布全球的生物實驗室等問題說出真相，給美國人民，也給國際社會一個交代？

談到責任，他稱美國不到半年累計確診病例已超過300萬、逾13萬人死亡，指美國政府負有不可推卸的責任。

趙立堅稱，在「自身誠信掃地、道義破產」下，「不知蓬佩奧之流還有何顏面和勇氣來談論信譽、真相和追責？」

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他強調，新冠肺炎疫情發生後，中方第一時間向世衛通報，批評蓬佩奧對事實視而不見，一味捏造事實、「甩鍋」推責、嫁禍於人，掩蓋不了美方自身抗疫不力的失誤，「只能一次次暴露其撒謊欺騙的本性，只會讓全世界進一步看清美國國內這些人的虛偽、傲慢和無知」。

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