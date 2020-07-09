  • 31°C
香港時間 : 2020709日 (四) 17:54
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美角力】趙立堅稱美毀約退群 駁斥蓬佩奧有何顏面談信譽

國情動向 17:54 2020/07/09

分享：

中美外交口水戰不停！美國國務卿蓬佩奧周三（8日）批評中共有嚴重的誠信問題，批評中國未向全世界通報有關新冠病毒的真實情況。

在北京，外交部發言人趙立堅今日（9日）反駁，美國近年毀約退群成癮，已經成為最大的「麻煩製造者」，又稱美國確診病例破300萬，政府有不可推卸的責任，質疑蓬佩奧之流有何顏面和勇氣來談論信譽、真相和追責。

「聽得都累了」

趙立堅說：「蓬佩奧先生，別再和我們談信譽、真相和責任了，你說得不累，我們聽得都累了。」他稱，說到信譽，美國打著「美國優先」旗號，在國際上一再背棄自身國際承諾和義務，毀約退群成癮，已成最大「麻煩製造者」。

【港區國安法】趙立堅斥蓬佩奧天天撒謊造謠 暴露4點無知（有片）

【中美角力】特朗普密切關注TikTok微信 蓬佩奧：將確保中國不獲美國人信息

至於真相，趙立堅質問美國政府能否就德特里克堡生物基地、「電子煙疾病」、美國遍布全球的生物實驗室等問題說出真相，給美國人民，也給國際社會一個交代？

談到責任，他稱美國不到半年累計確診病例已超過300萬、逾13萬人死亡，指美國政府負有不可推卸的責任。

趙立堅稱，在「自身誠信掃地、道義破產」下，「不知蓬佩奧之流還有何顏面和勇氣來談論信譽、真相和追責？」

【新冠肺炎】世衛新資料露玄機 最早通報武漢新冠病例非中國當局

【新冠肺炎】中國2013曾發現類新冠病毒？英媒：樣本送武漢實驗室

他強調，新冠肺炎疫情發生後，中方第一時間向世衛通報，批評蓬佩奧對事實視而不見，一味捏造事實、「甩鍋」推責、嫁禍於人，掩蓋不了美方自身抗疫不力的失誤，「只能一次次暴露其撒謊欺騙的本性，只會讓全世界進一步看清美國國內這些人的虛偽、傲慢和無知」。

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

相關文章

【中美角力】王毅：中美關係面臨建交以來最嚴重挑戰
今日
【中美角力】王毅：中美關係面臨建交以來最嚴重挑戰
【中美角力】特朗普密切關注TikTok微信 蓬佩奧：將確保中國不獲美國人信息
今日
【中美角力】特朗普密切關注TikTok微信 蓬佩奧：將確保中國不獲美國人信息
【新冠肺炎】世衛新資料露玄機 最早通報武漢新冠病例非中國當局
2020/07/05
【新冠肺炎】世衛新資料露玄機 最早通報武漢新冠病例非中國當局
【新冠肺炎】中國2013曾發現類新冠病毒？英媒：樣本送武漢實驗室
2020/07/06
【新冠肺炎】中國2013曾發現類新冠病毒？英媒：樣本送武漢實驗室
【新冠肺炎】滬專家：中國疫情已結束 藥物疫苗為未來而造
今日
【新冠肺炎】滬專家：中國疫情已結束 藥物疫苗為未來而造
中美關係 政治 疫情 外交 趙立堅 蓬佩奧 中國共產黨 中國 美國 新冠肺炎

上一篇文章

【港區國安法】澳洲欲「接收」香港移民 中方或兩招打痛澳洲

下一篇文章

【內地暴雨】湖北貴州多處山泥傾瀉 8人被埋死亡
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO】胡錫進：英國這般國情　怎會好心收留香港人？（有片）
【BNO】胡錫進：英國這般國情　怎會好心收留香港人？（有片）
【BNO懶人包】關於BNO六件大事 可在英居住及工作（附續領須知）
【BNO懶人包】關於BNO六件大事 可在英居住及工作（附續領須知）
【BNO】中方反制BNO授居英權？英首相府：望中方遵守國際法（有片）
【BNO】中方反制BNO授居英權？英首相府：望中方遵守國際法（有片）
【BNO】港人倘用BNO獲居英權　梁振英倡褫奪中國國籍
【BNO】港人倘用BNO獲居英權　梁振英倡褫奪中國國籍
【中美角力】調查：6成中國學者認為美國對華發動「新冷戰」 籲丟幻想迎挑戰
【中美角力】調查：6成中國學者認為美國對華發動「新冷戰」 籲丟幻想迎挑戰
【BNO】談BNO港人待遇 趙立堅：英國決定前最好徵求英國人意見（有片）
【BNO】談BNO港人待遇 趙立堅：英國決定前最好徵求英國人意見（有片）