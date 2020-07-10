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陳奕迅網上演唱會周六清晨開騷　內地網民高呼期待：通宵等睇免費Live（附直播連結）

社會熱點 15:19 2020/07/10

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陳奕迅網上演唱會，將在周六（11日）破天荒於早上6時及黃昏5時兩個時段開騷。今次陳奕迅網上慈善音樂會，希望為制作行業現時所面臨的困境出一分力，傳遞正能量，除在「香港現場演出及制作行業協會」的官方Facebook專頁YouTube頻道免費直播，歌迷亦可於全球多個電視台和網上平台觀看。

內地方面，有騰訊音樂娛樂TME live、QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂、全民K歌等提供免費直播，部分自周三起已提供觀看直播預約，QQ音樂顯示已有逾78萬人預約，內地網民紛紛在微博留言表示期待，稱「愛在黎明破曉前&愛在日落黃昏時，太浪漫了」，部分笑言早上6時就開騷，要全副武裝準備，「打算通宵了」。

陳奕迅網上演唱會於全球多個電視台和網上平台免費直播。

大會還發放後台花絮，陳奕迅與今次網上演唱會的音樂總監王雙駿及其他樂手分享點滴。據了解，目前協會已經收到善款共計500萬港元，音樂會當天也會設定捐款時段。

對於為何選擇日出和日落作為演出時間，陳奕迅表示，日出日落便是一天，無論今天怎樣困難，明天太陽還會升起，無論是好事還是壞事，始終都會過去。

此前，陳奕迅及張學友現身Lady Gaga牽頭的網上直播演唱會「One World：Together At Home」時，被標示為「中國」，引發兩岸三地網民熱議。

陳奕迅網上慈善音樂會

日期：6月11日（星期六）

時間：早上6時、黃昏5時

直播平台：「香港現場演出及制作行業協會」官方Facebook專頁YouTube頻道

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責任編輯：孫民

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