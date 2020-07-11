陳奕迅網上演唱會周六清晨＋黃昏開騷　網民歎早場太短喊Encore（附免費Live直播連結）

陳奕迅網上演唱會，將在周六（11日）破天荒於早上6時及黃昏5時兩個時段開騷。今次陳奕迅網上慈善音樂會，希望為制作行業現時所面臨的困境出一分力，傳遞正能量，除在「香港現場演出及制作行業協會」的官方Facebook專頁及YouTube頻道免費直播，歌迷亦可於全球多個電視台和網上平台觀看。

↓↓↓ 陳奕迅網上演唱會「日出場」連結 ↓↓↓

內地方面，有騰訊音樂娛樂TME live、QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂、全民K歌等提供免費直播，部分自周三起已提供觀看直播預約，QQ音樂顯示已有逾78萬人預約，內地網民紛紛在微博留言表示期待，稱「愛在黎明破曉前&愛在日落黃昏時，太浪漫了」，部分笑言早上6時就開騷，要全副武裝準備，「打算通宵了」、「周末早起的動力」。

而由於早上6時「日出場」僅約20分鐘就結束，不少網民慨歎時間太短，「哭了，這結束得有點快」、「安可（Encore），唱多久都聽不夠的啊，求求疫情結束我要去現場看你」、「遲到一下直接錯過了直播」、「無論時間長短，感謝eason有心準備，期待下一場！」

▲ 陳奕迅網上演唱會於全球多個電視台和網上平台免費直播。

大會還發放後台花絮，陳奕迅與今次網上演唱會的音樂總監王雙駿及其他樂手分享點滴。據了解，目前協會已經收到善款共計500萬港元，音樂會當天也會設定捐款時段。

對於為何選擇日出和日落作為演出時間，陳奕迅表示，日出日落便是一天，無論今天怎樣困難，明天太陽還會升起，無論是好事還是壞事，始終都會過去。

此前，陳奕迅及張學友現身Lady Gaga牽頭的網上直播演唱會「One World：Together At Home」時，被標示為「中國」，引發兩岸三地網民熱議。

陳奕迅網上慈善音樂會 日期：7月11日（星期六） 時間：早上6時、黃昏5時 直播平台：「香港現場演出及制作行業協會」官方Facebook專頁及YouTube頻道等、TOPick新聞亦將全程直播

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責任編輯：孫民

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