陳奕迅網上演唱會周六清晨＋黃昏開騷　網民熱議《我們萬歲》（附足本重溫連結）

陳奕迅網上演唱會，周六（11日）破天荒於早上6時及黃昏5時兩個時段開騷。今次陳奕迅網上慈善音樂會，希望為香港演制行業進行籌款，傳遞正能量，除在「香港現場演出及制作行業協會」的官方Facebook專頁及YouTube頻道免費直播，歌迷亦可於全球多個電視台和網上平台觀看。

↓↓ 陳奕迅網上演唱會足本重溫 ↓↓

內地方面，有騰訊音樂娛樂TME live、QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂、全民K歌等提供免費直播，部分自周三起已提供觀看直播預約，QQ音樂顯示已有逾78萬人預約，內地網民紛紛在微博留言表示期待，稱「愛在黎明破曉前&愛在日落黃昏時，太浪漫了」，部分笑言早上6時就開騷，要全副武裝準備，「打算通宵了」、「周末早起的動力」。

早上6時「日出場」僅約20分鐘就結束，不少網民慨歎時間太短，「哭了，這結束得有點快」、「安可（Encore），唱多久都聽不夠的啊，求求疫情結束我要去現場看你」、「遲到一下直接錯過了直播」、「無論時間長短，感謝eason有心準備，期待下一場！」

▲ 據了解，陳奕迅今次是不收分文義演，至今籌到500萬港元善款，為100位業内人士提供工作機會。（香港現場演出及制作行業協會FB圖片）

陳奕迅網上演唱會「日落場」，則由尖沙咀K11戶外空地移師至沒有現場觀眾的紅館，感覺既熟悉又陌生。陳奕迅在演唱會提到，希望大家能抱着玩的心態面對一切，「做多點有益的事、吃多點有益的東西、講多點有益的說話，自己就會變得有益，地球也會更有益」。

而微博上，最多網民討論的是當陳奕迅唱到最後一首歌《我們萬歲》時，多次沒能唱好「情人遊天地」這一句，有人留言笑稱「今晚要罰抄這句100遍了嗎」，另有網民歎道「希望疫情快點結束，再與情人遊天地」。

▲ 陳奕迅網上演唱會於全球多個電視台和網上平台免費直播。

據了解，陳奕迅今次是不收分文義演，至今籌到500萬港元善款，為100位業内人士提供工作機會。

香港現場演出及制作行業協會此前發放後台及採排花絮，陳奕迅與今次網上演唱會的音樂總監王雙駿及其他樂手分享點滴。對於為何選擇日出和日落作為演出時間，陳奕迅表示，日出日落便是一天，無論今天怎樣困難，明天太陽還會升起，無論是好事還是壞事，始終都會過去。

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責任編輯：孫民

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