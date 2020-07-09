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【中國經濟】胡春華：千方百計穩外貿外資 保市場為最緊迫任務

國情動向 18:43 2020/07/09

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新冠肺炎疫情衝擊外貿，中國副總理胡春華今日（9日）表示，要千方百計穩住外貿外資基本盤，把保市場作為最緊迫任務，並要著力保持產業鏈供應鏈穩定和完整，主動參與全球產業鏈重塑。

全國穩外貿穩外資工作電視電話會議今日在京召開，胡春華稱，要在疫情防控常態化前提下，千方百計穩住外貿外資基本盤，為經濟社會發展大局作出更加積極的貢獻。

胡春華

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【中國經濟】內需疲弱 內地上月進口跌16.7% 4年最傷

他指出，穩住外貿外資是做好「六穩」工作、落實「六保」任務的重要內容，在國際環境和全球疫情形勢嚴峻複雜下，要全力保住外貿外資市場主體，狠抓各項支持政策落地，全面加強對企業服務，支持企業在困境中求生存、尋商機。

撐企業打通國內外市場 主動參與全球產業鏈重塑

他提到，要把保市場作為穩外貿最緊迫的任務，把抓訂單作為保市場的主要抓手，想方設法幫企業穩定市場份額，支持企業打通並統籌用好國內國際兩個市場，支持外貿新業態新模式加快發展。

胡春華強調，要著力保持產業鏈供應鏈穩定和完整，主動參與全球產業鏈重塑，充分發揮外資企業在產業鏈中的作用。同時要堅定不移推進高水平開放，積極探索更有效的開放方式；各地區和部門要合力確保政策逐級傳導、有效落實。

全球新冠肺炎疫情未完，中國5月進出口雙雙下滑，以美元計，出口按年跌3.3%，進口則按年急挫16.7%，為2016年1月以來的最大跌幅。分析認為，世界範圍的抗疫仍未接近尾聲，意味著短期外貿前景仍不樂觀，而內需尚未修復，將制約經濟復甦。中國6月進出口數據將於下周二（14日）公布。

責任編輯：林佩怡

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