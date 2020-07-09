中國武協倡習武者不得自封大師掌門 網民：10個大師9個是騙子

內地武術界近年亂象不斷，內地傳媒報道，中國武術協會倡議，不得隨意自創武術拳種和門派，習武者不得自封「大師」「掌門」等稱號，不得以「拜師收徒」「賀壽慶典」等斂財。這引來網民熱議，重提遭業餘拳手打敗的太極武師馬保國，並痛批所謂的「大師」，10個有9個都是騙子。

中國武術協會發布《關於加強行業自律弘揚武術文化的倡議書》，稱近期一些偽「大師」、假「掌門」為了追逐個人名利，隨意自創門派、自封稱號，通過「約架」等方式進行商業炒作，給中華傳統武術形象帶來嚴重損害，必須堅決制止。

不得隨意自創門派 禁借收徒賀壽斂財

該協會倡議，不隨意自創武術拳種和門派。不同拳種間應相互尊重，不得相互詆毀、惡意攻擊、歧視他人。習武之人不得自封「大師」「掌門」「正宗」「嫡傳」等稱號，不得使用假運動員等級證、假段位證、假教練員證、假裁判員證及其他假證書。

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此外，習武之人不得以武術拳種、門派名義參加綜合格鬥、自由搏擊等搏擊類賽事；又不得以「拜師收徒」「賀壽慶典」等為名斂財，不得利用虛假宣傳、炒作等手段騙財，不得借武術之名從事違背社會公序良俗及違法違規活動。

事實上，內地近年武術界亂象不斷，今年5月17日，自稱「渾元形意太極拳掌門」的68歲馬保國，與一名50歲業餘搏擊愛好者在擂台對賽，結果在短短30秒內遭重拳擊倒3次，昏迷落敗。

內地網民反應：

因為叫大師的十個有九個都是騙人的，真正的大師深藏不露 國家能不能搞一個比武，別讓江湖騙子大行其道 為避免歧義，武術協會建議也改個名，比如叫武術健身協會 當今武林並無盟主，你武術協會算老幾？ 還號令天下了？ 馬保國第一個表示不服 道上的朋友封的，我能怎麼辦

責任編輯：林佩怡

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