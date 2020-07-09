▲ 【哈薩克肺炎】哈薩克爆發不明肺炎 死亡率遠高於新冠病毒

再有不明肺炎爆發！中國駐哈薩克大使館通報，根據媒體報道，6月中旬以來哈薩克3個州的肺炎發病率較同期顯著升高；而總計今年上半年，哈國肺炎共導致1772人死亡，僅6月就有628人死亡。該病致死率遠高於新冠肺炎。

根據哈薩克斯坦媒體報道，6月中旬以來阿特勞州、阿克糾賓州和奇姆肯特市肺炎發病率較同期顯著升高。截至目前，三地已有近500人感染、30多人病危。

根據哈薩克首都努爾蘇丹數據，在7月過去的幾天中，每天有300人診斷出患有肺炎送往醫院。努爾蘇丹市長阿爾泰·庫爾吉諾夫說，該市有5894人感染了病毒，其中1224人患有肺炎。

哈薩克衛生部部長7月3日在一個記者會上說，在過去的一天裡，哈薩克斯坦有20人死於肺炎。

他說：「過去一天，有10名患者死於新冠病毒，20名患者死於肺炎。」

他說，過去一天已確診了1247例肺炎病例。

「我們發布了完整的統計數據。我們將有症狀和無症狀的患者一起計算，我們需要查看狀態的真實情況，現在每個患者都具有傳染性。我們一直在監視人數過去一天，共診斷出1247宗肺炎個案。」

今年上半年 哈薩克肺炎致1772人死亡

今年上半年，哈薩克肺炎共導致1772人死亡，僅6月就有628人死亡，其中也包括中國公民。該病致死率遠高於新冠肺炎。

哈衛生部等機構正對該肺炎病毒進行對比研究，尚未予以明確定性。中國駐哈使館提醒在哈中國公民注意上述情況，切實提高防範意識，降低感染風險。