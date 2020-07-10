【移民澳洲】單身寡仔女移民澳洲　一年基本生活費約12萬港元

▲ 【移民澳洲】單身移民澳洲一年基本生活費約12萬港元 生活質素還看收入

港區國安法的訂立，引發西方陣營與中國激烈角力，英聯邦國家澳洲跟隨英國，擬放寬港人移民當地限制，讓留學生等5類人居澳簽證期延長至5年，並會為港人提供永久居留的途徑。移居澳洲生活開支雖比英國便宜，但也有不少困難。

澳洲計劃招攬的5類香港，以留學當地的學生、畢業生等為主，因他們多是較年青和單身；因此計算移民澳洲生活費，可以「單身寡仔」和「單身寡女」為計算樣本。

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以下以移居南澳洲省（South Australia）首府阿德萊德（Adelaid）為例子，算算食住行及雜費一年的開銷。據悉，阿德萊德是澳洲第五大城市，經濟大約處於澳洲平均水平左右。

1、住屋租金開支：港幣4.5萬元/年

不同地區有不同水位，以每周計，市區租金約180-200澳元/周，折合約港幣973-1080元/周。市區周邊租金約130-160澳元/周，折合約港幣703-865元/周。

如以「市區周邊」的頂線計，一年下來為約港幣4.5萬元。

2、水電費：港幣9296元/年

澳洲的水費有一個基本費，是照你房子的地價來收費。跟據台灣博客文章列舉的個案，以市區周邊單位計，水費三個月約180-200元澳元，折合港幣973-1081元

電費看冷氣與暖氣使用率高低而言，一般而言，三個月也是230元澳元，折合港幣1243元左右。

如以頂線計，水電費一年折合約港幣9296元。但當然，如找到人同住，租金與水電可一同分擔，支出便會便宜許多。

3、網絡開支：港幣5832元/年

網絡支出有兩種，一個是手機，一個是家用。以一些電訊公司的收費計，家用為59.9澳元一個月，折合港幣324元；手機部分，3G網絡可便宜至29.9澳元，折合港幣162元。

家用及手機一年下來便是港幣5832元。

4、飲食開支：港幣3.94萬/年

這個確實好難估計，因不同人有不同喜好，出街吃與自己煮也有很大分別。有台灣博客舉出以下例子。

自己煮飯：一周約到超市兩次，每次約買30澳元（兩人份），折合港幣162元，不定期在超市買必需食材，牛肉、鮭魚、牛奶、調味品等。澳洲特價蔬果及肉滿便宜的，但若偶爾想吃特殊一點的東西就會花費較高，如：牛肉麵、煮火鍋。

外面吃飯：澳洲外食相對較貴，早午餐咖啡店澳元20-25，折合港幣108-135元；午餐，亞洲餐個人吃10-15澳元，折合港幣54-81元；澳式20澳元、折合港幣108元；晚餐普遍需20-30澳元（Pasta、點餐式），折合港幣108-162元。

若非刻意節省，一周外食3到5次並不多，其餘大多數時間自己煮，平均一天只有需約20澳元（港幣108元）計，一年下來大約港幣3.94萬左右。

5、交通開支：港幣1.5萬元

這部分其實不好估算，因居住地方而異，有網絡作者舉個人例子供參考。他住的地方位於免費公車環繞路線上，因此他到市區都是搭免費公車，不用花錢，但班次為半小時一班；若真的要搭付費公共巴士，Adelaide巴士高峰時刻全票（Metro Card 3.8澳元、折合港幣20.6元；一般紙票5.2澳元、港幣28.1元；2 sections 1.89澳元，折合港幣10.2元）。

如以Metro Card一天要搭來回兩趟公共巴士、合共7.6澳元，一年下來折合港元約1.5萬元。

6、醫療保險：港幣8100多元起

澳洲基層市民有免費醫療保障，但為了保證Medicare公共醫療體係有足夠的資金來源，當居民的收入超過一定水平，你就要被徵收醫療保險稅（Medicare levy）－－以2017年後計，每一個尚未退休的人，只要年收入超過21655澳元、折合港幣117261元，就要繳納醫療保險稅。

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醫療保險稅是以收入為基礎徵收的一種小額稅，通常為2%，稅收所得將直接用於支持Medicare全民醫保的運營。

以南澳洲平均稅前年薪75368澳元計，每年要1500澳元左右，折合港幣約8100多港元。

南澳洲平均稅前年薪75368澳元

如稅前年薪超過9萬澳元，要再額外繳相等薪金1%-1.5%的醫療保險附加稅（Medicare levy surcharge），但由於計算方法複雜，不在此按不同例子計算。

按以上6大項基本生活開支計，在南澳洲一年所需費用折合約12.3萬港元。如以上所言，當地稅前平均年薪為75368澳元，即港幣40萬元左右，這表面上是綽綽有餘的。

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但別忘記，上述只是一個人的基本開支，未計衣著、家具、基本娛樂、有需要時的私醫療支出等。而且，澳洲採用的稅階，稅率並不低，介乎最低為19%至最高為45%，七除八扣下，一年薪酬剩下多少還要計算。

更重要是，港人在當地未必可找到達至平均薪酬的職業。澳洲最低薪金條件下工作8小時，一天獲得為150澳元左右，以扣除所有不上班日計；一年稅前收入約3.6萬澳元，折合港幣僅有約19萬左右。

在澳洲生活好不好，還有計多因素和變數要計算，大家必須更仔細思考。

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責任編輯：鄧國強

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