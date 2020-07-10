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【哈薩克肺炎】環球網指吉爾吉斯亦爆神秘「社區肺炎」 死亡遠多於新冠病例

社會熱點 12:01 2020/07/10

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【哈薩克肺炎】環球網指吉爾吉斯亦爆神秘「社區肺炎」 死亡遠多於新冠病例

哈薩克肺炎疫情或比認知嚴重。中國駐哈薩克大使館通報，今年上半年，哈薩克不明原因肺炎已導致1772人死亡；內地環球網今天凌晨再報道，不止哈薩克，與其毗鄰、同位於中亞的吉爾吉斯也出現了不明的「社區獲得性肺炎」，死亡人數多於新冠肺炎。

環球網報道，中國駐哈薩克大使館周四（9日）發佈提醒稱，今年上半年，哈薩克不明原因肺炎共導致1772人死亡，僅6月就有628人死亡。據了解，同為中國西部鄰國的吉爾吉斯今年除新冠肺炎病毒外，自3月以來也發生了「社區獲得性肺炎」，截至8日已造成310人死亡。

報道指，吉爾吉斯衛生部公共衛生部門負責人阿克瑪托娃周四（9日）在新聞發佈會上對媒體通報，過去24個小時（8日）吉全國新增4例新冠肺炎死亡病例；但7月8日吉全國另有42人死於肺炎，遠遠多於新冠肺炎。

吉爾吉斯昨天新冠肺炎死亡4人  同日全國另有42人死於肺炎

這些肺炎是什麼分類，環球網的報道沒引吉爾吉斯官方說明，暫未知是否哈薩克通報的同類「不明肺炎」。

環球時報總輯輯胡錫進在微博發文進一步披露訊息。環球時報周四晚緊急聯繫駐哈薩克斯坦的記者，得知該國的這方面信息還很少。美國約翰·霍普金斯的全球新冠肺炎實時數據顯示，哈國新冠肺炎迄今死亡264人，但中國使館通報說，哈國今年上半年死於肺炎的人已經多達1772人，這些人是否都死於不明肺炎，哈國沒有精確解釋。該國表示下週將通報更多信息。

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事實上，哈國的新冠肺炎感染人數為53021人，這與264這個死亡數字似乎很難對得上。

胡錫進又說，另據了解，哈薩克斯坦和中國的鄰國吉爾吉斯，截至當地時間本月7日，只有99例新冠肺炎死亡病例，但有234人死於「社區獲得性肺炎」——即吉爾吉斯「社區獲得性肺炎」死亡個案，遠多於新冠肺炎。

吉爾吉斯的「社區獲得性肺炎」與哈薩克的「不明肺炎」是否有聯繫，目前尚不得知。

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胡錫進稱，哈薩克是中國的友好鄰國，兩國合作緊密。相信哈國完全能夠理解中國採取各種措施防範不明肺炎的傳入。鑒於該不明肺炎的致死率極高，哈國1800多萬人口，就已經出現那麼多死亡病例，中方的防範措施一定要比阻止新冠疫情從境外輸入還要嚴厲，另外對吉爾吉斯斯坦的「社區獲得性肺炎」同樣要高度防範。

他說，「我們需要迅速行動起來，切莫有一日之耽擱」。

吉爾吉斯位置圖。

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責任編輯：鄧國強

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