【中美5G角力】美封殺升級！禁美國政府機關供應商　使用華為中興產品

路透社9日引述美國官員消息報道，指華府將於本周落實，於下月13日起，禁止政府機關向使用華為、中興通訊、海康威視、大華和海能達產品的公司購買商品或服務，亦即封禁美國政府供應商使用上述中資公司產品。華為對此未有置評，其餘4間華企則暫未回應。

據報，美國聯邦採購監管委員會的新禁令將於下月13日生效，這意味着現時有使用上述5間華企產品的企業，如無獲得華府豁免，將無法與美國政府做生意。報道指，華府在完成安全評估前，不會批出豁免。

報道又說，有關規例對可向美國政府出售產品和服務的企業能影響深遠，因為有關企業要證明沒有使用大華或海康威視，這兩個全球暢銷品牌的監視和攝錄設備。報道續指，規例亦適用於無線電製造商海能達，以及中興通訊。

▲ 美封殺升級 將禁政府機關向用華為中興產品公司採購

【華為5G】華為英國高層警告：華為5G倘被禁 危及中英關係

【華為5G】英是否封殺華為5G本月22日前揭曉 約翰遜再表態

白宮行政管理和預算局署理局長沃特（Russell Vought）稱︰「面對像中國這種有意滲透我們系統的外國對手，我國承受的危險極大。面對華為這類惡毒的網絡，（總統）特朗普政府會保持強硬，全盤實施聯邦採購禁令。」

根據統計，華府每年向承包商批出共值5萬億美元（約39萬億港元）的合約，暫未知現有合約會否受影響。舉例來說，作為美國政府雲端承包商之一的巨企亞馬遜，目前有使用1500個購自大華的探熱器。

【中美5G角力】CNN：美欲斷晶片供應 華為5G設備生產明年恐停頓？

【華為5G】英擬今年內淘汰華為5G設備 因美封殺增風險

【華為5G】英首相改變口徑 首稱華為是「潛在敵國供應商」

【中美5G角力】華為等20中企被美國列軍方控制 或臨金融制裁

責任編輯：游昊雲

跟進【中美角力】新形勢，立即了解