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抖音TikTok簡史：從默默無聞到縱橫全球　卻捲入新冷戰風眼

經濟脈搏 12:22 2020/08/03

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【Tiktok抖音】BBC抖音簡史：從默默無聞到爭議4個關鍵

短視頻平台抖音海外版TikTok近期被捲入中美角力之中，美國方面持續質疑TikTok危害國家安全。路透報道稱，美國總統特朗普已同意給TikTok母企字節跳動45天時間，與微軟協商將Tiktok售予後者的事宜。

抖音推出僅3年，市場佔有率已經超過了Facebook和Twitter等西方所有的社交媒體平台，BBC為抖音撰寫簡史，列出它從創立到海外受困的4個關鍵階段。

第一階段：新生的社交媒體巨頭

抖音是中國移動互聯網大潮中迅速發展起來的一個社交媒體軟件，它在全球的迅猛流行發展可能超出了創立者自己最早的預測。

它由一名來自於中國福建的程序員張一鳴2012年在北京中關村創立的公司「字節跳動」（Bytedance）推出。當時，它似乎不過是中國移動互聯網發展大潮中的又一滴水。

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抖音誕生於2016年9月20日上線，原基礎是一款音樂創意短視頻社交軟件，用戶可以通過這款軟件選擇歌曲，拍攝音樂短視頻，形成自己的作品，會根據用戶的愛好，來更新用戶喜愛的視頻。

用戶可錄製15秒鐘，1分鐘或者更長的視頻片段，也能上傳照片等，能輕易完成對口型，建特效等編輯，用戶可對視頻留言。

抖音推出後，迅速受到特別是中國大陸年輕一代的歡迎。

第二階段：海外市場異軍突起迅猛擴張

2017年，抖音推出海外版TikTok，登入蘋果IOS及Google安卓（Android）等應用商店，並且「字節跳動」以10億美元收購北美音樂短視頻社交平台Musical.ly。

之後，它受到全球特別是年輕一代的歡迎，用戶數量急劇增長，2019年全球下載量已經突破15億次。

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隨著TikTok在全球的迅猛發展，它在洛杉磯，紐約，倫敦，巴黎，柏林，迪拜，新加坡，首爾，東京，孟買，雅加達，莫斯科等國際上的都市都設立了辦公室。

印度2019年曾經是TikTok下載量增速最快的國家，一年達到2.776億。

據統計，2019年，在出現後短短三年裏，它的市場佔有率已經超過Facebook和Twitter等西方所有的社交媒體平台。2020年5月的一份數據顯示，抖音和TikTok在全球手機應用商店下載超過20億次。

第三階段：抖音內容多樣化和爭議

抖音和Tiktok的內容早已從音樂創意短視頻拓展到生活，經濟，商業，甚至政治等五花八門、無所不包的內容。

在向各個領域的擴展中，從大學到慈善機構都包括在內，這一社交媒體巨頭為各行各業制定定制內容。

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因為用戶決定的抖音及TikTok內容傳播廣泛，在這個社交媒體巨頭的迅速發展中，也牽涉到很多視頻違反有關國家法律、風俗文化等問題，比如在中國，很多抖音視頻被犯罪團伙用做賣淫嫖娼等違法犯罪行為的廣告。

截至2019年底，在中國有數百個100萬粉絲以上抖音賬號被封。TikTok在海外的一些賬戶也遇到過涉嫌侵犯未成年人保護問題的案件，涉嫌反猶太主義，出現聖戰者賬戶等等爭議。

TikTok在海外自然也被人們用於政治和國家間鬥爭。比如，埃塞俄比亞人和埃及人在TikTok上相互鬥爭，雙方都試圖捍衛自己進入尼羅河水域的權利。

第四階段：遇反中國浪潮

2020年似乎讓TikTok原來在全球好像不可阻擋、「令人發抖」的發展勢頭突然受到重大挫折。

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印度政府以國家安全的名義禁止了抖音在這個此前TikTok最大的國際市場使用，根據業界人士預測，僅此一項決定，讓字節跳動公司損失60億美元。

美國總統特朗普也表示，他的政府正考慮在美國禁用TikTok。

截至2019年，美國的下載量以1.65億TikTok排為第三大市場。

TikTok沒有高調回應特朗普的表態。它早已在美國聘請了迪士尼公司前高管凱文•梅耶擔任其首席執行官，並兼任字節跳動公司的首席運營官。

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目前TikTok海外發展的最新進展是，路透引述兩名消息人士周日稱，美國總統特朗普已同意給字節跳動45天時間，與微軟協商將Tiktok美國業務售予後者的事宜。另一方面，微軟高層2日與特朗普會面後表示，正持續與TikTok洽談收購美國地區事業事宜，路透社稱微軟希望在9月15日之前完成談判。

微軟還表示，將確保所有美國用戶在TikTok上的個人資料只在美國境內使用，「微軟完全了解消除總統疑慮的重要性，微軟致力於收購接受徹底安全審查的TikTok，並為美國提供適當的經濟利益，包括美國財政部。」

責任編輯：尹航

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