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【港區國安法】加拿大據稱現不考慮制裁中國 專注增加港人移民措施

國情動向 12:01 2020/07/10

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《港區國安法》在港實施，引發西方國家強烈關注。外電引述消息人士稱，加拿大目前不考慮就港區國安法立即對中國實施制裁，不欲中加爭端升級。目前加拿大更專注採取措施，增加來自香港的移民，官員稱現正在評估各種選項，但未透露細節。

路透社引述加拿大政府消息人士周四（9日）表示，主要反對黨保守黨的一些成員，希望加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）對中國官員實施制裁，但此舉目前不在政府的議程上。

不希望中加爭端升級

消息人士表示，加拿大仍有很多選項，目前還未有必要立即考慮制裁行動，但很多事情都可能發生。

被問到加拿大針對香港的措施時，消息人士表示，不尋求目前與中國的任何爭端升級。事實上，因華為副董事長孟晚舟的引渡案、兩名加國公民在華被起訴、及華為5G問題等，中加關係緊張持續。而就加拿大對港區國安法表態，中方曾敦促加方切實恪守國際法和國際關係基本準則，立即糾正錯誤作法，停止干涉中國內政，以免進一步損害中加關係。

【港區國安法】加拿大祭出制裁香港措施 駐加使館：螳臂擋車

【中加關係】涉刺探國家機密 中國檢方起訴加國公民康明凱及邁克爾

【中美角力】駐加大使：美國是中加關係麻煩製造者 利用孟晚舟案製造摩擦

杜魯多上周表示，在中國實施港區國安法後，加拿大將暫停與香港的引渡條約等，並可能採取措施增加移民。

加拿大移民部長Marco Mendocino被問到將採取何種措施時稱，加方正評估各種選項，但並未透露細節。

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【港區國安法】跟進最新消息，各方反應

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外交 政治 港區國安法 加拿大 中國 5G 杜魯多 孟晚舟 香港 路透社

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