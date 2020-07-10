【華為5G】意大利電信5G核心設備招標 據報排除華為

中國電訊設備巨頭華為在海外市場或再遇挫。外電報道，意大利電訊商意大利電信（TIM），在意大利和巴西的5G核心設備招標中，排除華為。

日前有報道指，意大利據報考慮是否將華為排除在5G項目之外。華為發表聲明稱，意大利數字化的安全和發展，應該基於以事實為基礎的態度，而非毫無根據的指控。

美國正拉攏盟友封殺華為，指華為的設備可能中國被用於對西方的間諜活動，華為一再否認。西方國家近期對華為態度亦趨強硬。據報，英國政府正審視是否全面禁止華為參與當地5G網絡建設；法國未全面禁用華為，但鼓勵當地電訊商勿用中國的設備供應商。

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路透社引述知情人士周四（9日）表示，意大利電信在其準備在意大利和巴西建設的核心5G網絡設備招標中，將華為排除在外。受邀參與招標的供應商包括思科、愛立信、諾基亞、Mavenir及最近被微軟收購的Affirmed Networks。華為在意大利和巴西的代表拒絕置評。

華為在巴西業務或遇挫

報道指出，華為未參與意大利電信在當地的現有核心網絡建設，但華為此前為意大利電信的巴西子公司TIM Participacos的核心網絡，提供4G設備。此次華為被排除，或標誌著意大利電信在巴西業務軌跡生變。

美國正加大努力以限制華為參與巴西5G網絡建設。美國駐巴西大使Todd Chapman曾暗示，美國願為巴西從其他供應商購買設備提供資金支持。 巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）上月表示，部署5G須滿足國家主權、信息和數據安全要求。

華為網絡安全與解決方案主管Marcelo Motta日前警告，如果巴西屈服於美國壓力而壓制華為，巴西部署5G網絡或延遲數年，且面臨更高的成本。

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