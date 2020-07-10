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【哈薩克肺炎】哈薩克專家：當地不明肺炎　99.999%仍是冠狀病毒

經濟脈搏 15:07 2020/07/10

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【哈薩克肺炎】哈薩克專家：當地不明肺炎論 99.999%仍是冠狀病毒

中國駐哈薩克大使館9日發布訊息，指出根據當地媒體報道，哈薩克爆發不明肺炎，其致死率高於新冠肺炎，提醒在哈薩克的中國公民注意。哈薩克一名專家稱，這種不明肺炎「99.999%仍是一種冠狀病毒」。

【最新消息：哈薩克已否認該國出現不明肺炎的說法，詳見《哈薩克稱沒有不明肺炎 指中方說法是假消息Fake News》

中國駐哈薩克大使館微信公眾號指出，根據哈薩克媒體報道，6月中旬以來阿特勞州、阿克糾賓州和奇姆肯特市肺炎發病率較同期顯著升高。截至目前，三地已有近500人感染，30餘人病危。今年上半年，哈薩克肺炎共導致1,772人死亡，僅6月就有628人死亡，其中也包括中國公民。

【哈薩克肺炎】哈薩克爆發不明肺炎　死亡率遠高於新冠病毒

【哈薩克肺炎】環球網指吉爾吉斯亦爆神秘「社區肺炎」 死亡遠多於新冠病例

中方又指，哈薩克不明肺炎致死率遠高於新冠肺炎。

中國駐哈薩克使館：不明肺炎死亡率遠高於新冠

中新社指出，哈薩克衛生部長阿列克謝．崔9日向媒體通報稱，今年上半年哈薩克的肺炎發病率較2019年同期增長55.4%，總計確診9萬8546例。

他說，今年上半年共有1,772人死於肺炎，僅6月就有628人死亡。這些肺炎患者有一部分是普通肺炎患者，其他患者的感染原因則尚不清楚，「如果民眾感興趣，我們願意提供關於該不明肺炎的相關資料，下周我們將嘗試發布相關資料」。

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他還表示，該不明肺炎具有潛在危險性，目前按照新冠肺炎的治療標準制定治療方案。

哈薩克免疫學專家拉法伊爾．羅傑森表示，除新冠肺炎疫情外，哈薩克正流行另外一種原因尚不明確的肺炎疫情。該類型肺炎患者的體內並未檢測出COVID-19即新冠病毒，「原因雖然還無法100%確認，但99.999%仍是一種冠狀病毒」。

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責任編輯：鄧國強

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