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【蝗蟲災害】黃脊竹蝗入侵雲南普洱市 波及10萬畝地有蔓延趨勢

社會熱點 15:07 2020/07/10

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雲南遭遇蝗災，黃脊竹蝗入侵中老邊境的普洱市，短短10天危害面積已近10萬畝，並有蔓延趨勢。

普洱市林業和草原局昨日發布消息稱，上月28日普洱市江城縣牛倮河保護區與老撾接壤的邊界沿線，首次發現黃脊竹蝗入侵。截至7月8日，蝗蟲累計波及面積98872.3畝，其中約8萬畝為林地，近2萬畝是農地。

據了解，黃脊竹蝗不斷遷飛入境，主要危害對象為竹子、芭蕉、粽葉蘆等植物。

危害竹子 入侵農地

當局表示，目前境外黃脊竹蝗持續入侵，情況嚴重，每日都能監測到新入侵種群，同時擴散速度加快，並有向周邊縣區蔓延趨勢，而入侵種群有向農田擴散蔓延趨勢，對農作物存在潛在災害風險。事實上，墨江縣已有村落監測到少量黃脊竹蝗，具體涉及面積正在核實。

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普洱市林業和草原局指出，初步研判，邊境一線7月至9月份黃脊竹蝗爆發成災的可能性大。

該局官方微信公眾號介紹，黃脊竹蝗是網翅蝗科竹蝗屬的一種昆蟲，俗稱竹蝗、蝗蟲。主要危害毛竹，其次剛竹、水竹等。竹蝗可將竹葉全部吃光，竹林如同火燒，竹子當年枯死，第二年毛竹林很少出筍，竹林逐漸衰敗。黃脊竹蝗是中國產竹區的主要害蟲，常大面積危害。

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