【中美角力】何謂「馬格尼茨基法案」？美國據此制裁新疆4高官

美國財政部周四宣布，基於「馬格尼茨基法案」制裁4名新疆高官，其中包括新疆黨委書記陳全國、前政法委書記朱海侖、新疆維吾爾自治區政府副主席王明山，以及現任新疆維吾爾自治區公安廳黨委書記霍留軍，指他們涉及嚴重侵犯新疆少數民族的人權。

美國的「馬格尼茨基法案」全稱為《全球馬格尼茨基人權問責法（The Global Magnitsky Human Rights Accountability Act）》，通常用於懲處嚴重侵犯人權及貪腐人員。

立法目的：在他國實施制裁相對有效

「馬格尼茨基法案」的誕生由一名俄羅斯律師的經歷說起。據BBC（英國廣播公司）報道，馬格尼茨基（Sergei Magnitskyi）是一名俄羅斯律師和稅務調查員。他發現一批內務部官員的貪腐行為後，被關進監獄，據悉在獄中遭到毒打，家人被拒絶探望，他外出就診的申請也遭到拒絶。馬格尼茨基2009年在獄中去世，享年37歲。

他生前就職的資產管理公司Hermigate Capital首席行政官布羅德（Bill Browder）認為，應該對馬格尼茨基之死負責的人，在俄羅斯不可能受到懲罰，但許多莫斯科高官都家財萬貫，而且經常在歐美旅遊。因此，在他國對其實施制裁相對有效，為此布羅德致力於推動美國國會立法。

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美國《全球馬格尼茨基人權問責法》2012年在眾議院通過，2015年在參議院通過，2016年附加在年度《國防授權法》中。該法案授權美國政府對違反人權及國外顯著腐敗人士實施制裁，例如禁止入境、凍結並禁止官員在美國的財產交易。

英國政府本周稍早前也以馬格尼茨基人權法為法律基礎，宣布首批全球人權制裁名單。

此外，先後通過了本國版本的馬格尼茨基法案的國家包括：毗鄰俄羅斯的拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞；加拿大和科索沃。澳大利亞、法國、瑞典、荷蘭的類似法案正在審議，歐盟去年12月承諾將出台相關法案，因新冠疫情爆發而暫停。

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