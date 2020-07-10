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【南方暴雨】赤膊男捕魚反被洪水拖走 6秒鐘消失無蹤（有片）

社會熱點 15:12 2020/07/10

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赤膊男捕魚反被洪水拖走 6秒鐘消失無蹤

內地多省持續暴雨逾一個月，引發洪災，湖北、浙江、安徽等地汛情嚴重。其中湖南省張家界市連日暴雨，許多河流水位上漲，武陵源一名男子不僅不「趨吉避凶」，反而冒險撒網捕魚，結果不慎墮入波濤洶湧的河中，僅6秒就被洪水吞沒，隨即被沖走。岸邊的人拍下這驚心一幕，見男子被洪水捲入，嚇得大叫。

事發於前天（8日），從現場影片可見，一名赤膊男子在岸邊撒網捕魚，沒多久便被洪水拖進河中，隨即被淹沒。當天武陵源區政府發佈通報，指落水男子姓唐，是張家界一間勞務公司的保安員，8日下午下班後與同事沿河行走，約4時15分，唐男意外落水，至今下落不明。

日前在張家界永定區黃毛溪水庫附近，也有4人冒險在水中捕魚，結果水位上漲後受困無法脫身，所幸4人所在位置地勢較高，附近民眾報案後，4人成功獲救。

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而位於浙江的新安江水庫9孔全開洩洪後，截至9日下午3時，新安江水庫總洩洪水量是12.98億立方米，其中閘門的洩洪水量為10.63億立方米。按杭州西湖約1,450萬立方米的水容量計算，該水庫53小時內總洩洪水量，約相等於90個西湖！

有人更在新安江主區城拍下一輯照片，見開1孔時，江邊一座涼亭被淹了一半；開5孔時只餘涼亭的頂部；開7孔時只見涼亭頂部尖端，及至開9孔時，涼亭被完全淹沒！這輯照片引來一眾網民圍觀。

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責任編輯：游昊雲

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