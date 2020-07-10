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【哈薩克肺炎】哈薩克稱沒有不明肺炎　指中方說法是假消息Fake News

社會熱點 13:54 2020/07/10

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【哈薩克肺炎】哈薩克稱沒有不明肺炎　指中方說法是假消息Fake News

中國駐哈薩克大使館7月9日在微信公眾號上發文，提醒在當地的中國公民注意防範一種不明肺炎，其致死率遠高於新冠肺炎。哈薩克衛生部今天（10日）否認，直指分中國媒體稱該國出現新型、不明肺炎的報道是「假消息（Fake News）」。

哈薩克斯坦衛生部周五（10日）發表聲明，兩度否定中方指該國出現「不明肺炎」的說法，強調其細菌、真菌和病毒性肺炎感染的統計數據（其中包括原因不明的病例），都符合世界衛生組織的指導方針。「一些中國媒體所稱哈薩克出現一種新型肺炎的信息是錯誤的」，哈薩克斯坦衛生部表示。

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中國疾病預防控制中心主任高福，就中國使館所稱「哈薩克斯坦出現不明肺炎」表示，沒有進一步消息，正在調查。中國外交部發言人趙立堅回應稱，中方也希望了解更多的信息，希望繼續與哈方一道，攜手抗擊疫情，維護兩國公共衛生安全。

哈薩克總統托卡耶夫：社會存在許多謠言

哈薩克斯坦衛生部在官方facebook刊載上述聲明時，附以插圖，把「Fake News（假消息）」字樣打在關中國大使館稱「不明肺炎」的報道上。

哈薩克衛生部今天（10日）否認，直指分中方稱該國出現新型、不明肺炎的報道是「假消息（Fake News）」。

荷蘭BNO新聞網也在Twitter報道，引述哈薩克衞生部否認該國出現致死率超過新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的「不明原因肺炎」的報道，稱「那些病例很可能就是新冠肺炎疑似病例」。

Kazakhstan's health ministry denies media reports about an outbreak of 'unknown pneumonia which is deadlier than COVID-19.' They appear to be probable cases of COVID-19.

此前，哈薩克國際通訊社近日報道該國肺炎病例上升一事，但並未用「不明肺炎」一詞，僅提到在首都阿斯塔納（Astana）每天有高達300人因肺炎送院治療。

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哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokaye）7月8日發表電視講話時強調，該國境內普通肺炎感染者急速增加。社會上有許多謠言，有人在傳播負面信息。政府將嚴懲造謠行為，依法追究散佈虛假訊息的人。

中國駐哈薩克斯坦大使館周四晚間發布新聞稿，提醒在哈中國公民注意防範「不明肺炎」，稱該病致死率遠高於新冠肺炎，哈衛生部等機構正對該肺炎病毒進行對比研究，尚未予以明確定性。

中國使館：哈國不明肺炎死亡率遠高於新冠

該文稱，根據哈薩克斯坦媒體報道，6月中旬以來阿特勞州、阿克糾賓州和奇姆肯特市肺炎發病率較同期顯著升高。截至目前，三地已有近五百人感染、30餘人病危。今年上半年，肺炎共導致1,772人死亡，僅6月就有628人死亡，其中也包括中國公民。

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香港周四（9日）新增42宗新冠肺炎確診個案，有8宗是輸入個案，其中5宗個案是由哈薩克輸入，包括多名機師。

截至7月10日的數據顯示，哈薩克斯坦公布的新冠肺炎死亡人數爲264，周四新確診病例升至創紀錄的1,962，共有約5.5萬的確診病例。

責任編輯：鄧國強

 

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