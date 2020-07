【哈薩克肺炎】哈薩克稱沒有不明肺炎　指中方說法是假消息Fake News

中國駐哈薩克大使館7月9日在微信公眾號上發文,提醒在當地的中國公民注意防範一種不明肺炎,其致死率遠高於新冠肺炎。哈薩克衛生部今天(10日)否認,直指分中國媒體稱該國出現新型、不明肺炎的報道是「假消息(Fake News)」。

哈薩克斯坦衛生部周五(10日)發表聲明,兩度否定中方指該國出現「不明肺炎」的說法,強調其細菌、真菌和病毒性肺炎感染的統計數據(其中包括原因不明的病例),都符合世界衛生組織的指導方針。「一些中國媒體所稱哈薩克出現一種新型肺炎的信息是錯誤的」,哈薩克斯坦衛生部表示。

中國疾病預防控制中心主任高福,就中國使館所稱「哈薩克斯坦出現不明肺炎」表示,沒有進一步消息,正在調查。中國外交部 發言人趙立堅回應稱, 中方也希望了解更多的信息,希望繼續與哈方一道,攜手抗擊疫情,維護兩國公共衛生安全。

哈薩克斯坦衛生部在官方facebook刊載上述聲明時,附以插圖,把「Fake News(假消息)」字樣打在關中國大使館稱「不明肺炎」的報道上。

荷蘭BNO新聞網也在Twitter報道,引述哈薩克衞生部否認該國出現致死率超過新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)的「不明原因肺炎」的報道,稱「那些病例很可能就是新冠肺炎疑似病例」。

Kazakhstan's health ministry denies media reports about an outbreak of 'unknown pneumonia which is deadlier than COVID-19.' They appear to be probable cases of COVID-19.