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印度擬邀澳洲參加與美日海軍演習 或惹北京不滿

國情動向 15:12 2020/07/10

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中印關係緊張之際，印度據報計劃邀請澳洲參加一年一度的馬拉巴（Malabar）海軍演習，年度印度、美國、日本、澳洲4國海軍有望聚集在孟加拉灣，惟此舉恐引起北京不滿。

彭博報道，該演習迄今僅邀請日本和美國參加。有印度官員稱，在政府最終批准，並與美日磋商之後，印度有望下周為正式邀請澳洲掃清道路。印度海軍發言人不予評論。

4國軍演 對華釋信號

美國智庫蘭德公司的研究員Derek Grossman表示，這將向中國發出一個重要信息，即這4國事實上將進行聯合海軍演習，「即使在技術上說不是以4國聯合演習的名義」。

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澳洲國防部發言人聲明稱，尚未收到馬拉巴演習的邀請，但「澳洲認為參加四方防衛活動很有價值，以便提高互操作性，並促進我們在一個自由、開放和繁榮的印太地區的共同利益。

值得注意，中澳也正因香港問題而緊張關係升級，若澳洲加入美日印軍演，恐令中澳緊張惡化。

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責任編輯：林佩怡

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