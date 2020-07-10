【中美角力】TikTok考慮改變公司結構 避免因中國背景被審查

短視頻平台TikTok（抖音海外版）持續被質疑將用戶個人數據傳至中國，美國表示對此密切關注。據華爾街日報報道，TikTok母企字節跳動(Bytedance Inc.)正考慮改變TikTok的公司結構，避免TikTok因中國背景而受到審查。知情人士表示，高管們正在討論各種選項，比如為TikTok創建一個新的管理委員會，或者在中國以外的地方為該應用建立一個新的總部，以使其運營與中國保持距離。

TikTok撤出香港 為與中國保持距離

儘管TikTok一再否認中國政府曾要求其提供用戶數據，並表示如果收到這樣的要求，該公司不會答應。但多國已作出行動。

美國國務院和國防部已禁止員工在政府設備上下載TikTok；印度政府出於網絡安全考慮禁止了TikTok；在澳洲，一個調查外國通過社交媒體進行干預的立法委員會，將TikTok列為可能被要求作證的平台之一。

別國的重重審查壓力一直未消失，又遇上北京推行港區國安法，TikTok決定完全撤出香港。一些人認為TikTok此舉是為使該應用與中國保持距離。

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投資諮詢公司中國首創(China First Capital)的董事長傅成(Peter Fuhrman)表示，字節跳動關於改變TikTok運營方式的討論仍處於早期階段，但成立一個獨立的TikTok管理委員會將允許該公司從母企獲得一定程度的自主權。這位知情人士未聽聞任何關於分拆該公司的討論。

據華爾街日報早前報道，TikTok早在去年12月就在考慮設立一個新的全球總部。新加坡、倫敦、都柏林被認為是可能的地點。這位知情人士說，最近的事件加速了相關計劃。TikTok目前沒有全球總部，最近上任的該公司首席執行官Kevin Mayer常駐洛杉磯。

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