【中美角力】中國報復美方制裁新疆官員：將對等制裁美機構及個人

中美角力不斷升級，美國周四（9日）宣布制裁中共中央政治局委員、新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國等4名新疆官員，指控他們嚴重侵犯維吾爾族穆斯林的人權，將凍結其資產等。

中國外交部今日（10日）表示，中方決定對在涉疆問題上表現惡劣的美國機構和個人，採取對等措施，細節「很快就會知道」。

外交部發言人趙立堅批評，美方嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際關係準則，嚴重損害中美關係，中方對此堅決反對並強烈譴責。他稱，新疆事務純屬中國內政，美方沒有權力、沒有資格橫加干涉。中方敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，停止干涉中國內政、損害中方利益言行，如果美方執意妄為，中方必將堅決回擊。

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美國財政部依據「全球馬尼次基人權問責法」以涉及重大人權侵犯為由，對陳全國、新疆前黨委副書記朱海倫、新疆公安廳廳長兼黨委書記王明山，以及新疆公安廳前黨委書記霍留軍，祭出凍結資產制裁，前3人及其直系親屬未來也將禁止入境美國。新疆公安廳也在制裁名單之列。

美國財長努欽在聲明中表示，美國致力於全面利用金融實力，讓新疆和世界各地的侵犯人權的人士承擔責任。

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