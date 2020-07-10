【A股脈搏】滬指收跌近2%終結8連漲 本周仍升逾7%

在中美緊張升級、國家隊基金減持套利下，內地股市連升多日後回調，上證綜合指數收跌近2%，失守3400點關口，終結8連升。

滬深兩市今日低開後，反彈乏力。截至收市，上證綜合指數報3383.32點，跌1.95%。深證成指收報13671.24點，跌0.61%。創業板指全日升0.75%，報2778.46點。

一周計，滬指本周累升7.3%，深證成指升9.96%，均創5年新高；創業板指本周12.83%，據報是歷來最大單周升幅。

今日兩市成交合計約16125億元（人民幣，下同），連續第5個交易日突破1.5萬億，惟較上日減少千億元，其中滬市成交約7032億元。北向資金淨流出19.88億元。

多數板塊下跌，保險、銀行板塊領跌；醫療、釀酒等少數板塊上漲。

中美緊張+國家隊基金減持計劃 A股降溫

中美角力升級，美國宣布制裁中共中央政治局委員、新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國等4名新疆官員。美國財長努欽表示，美國致力於全面利用金融實力，讓新疆和世界各地的侵犯人權的人士承擔責任。

另外，路透引述消息稱，中國的國有銀行正調整應急計劃，以防美國通過立法，制裁為實施港區國安法的官員提供服務的銀行。據稱中國銀行、中國工商銀行的最壞情境預測下，銀行正考慮美元來源被切斷或無法進行美元清算的可能性。

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分析師又認為，中國社保基金、集成電路大基金等國家隊的減持計劃，給火熱的股市降溫。而前期A股漲幅過高、過快也是大盤回調的重要原因。

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