【中國經濟】6成居民收入減還要供樓  內地消費爆發難度大

新冠肺炎疫情重挫全球經濟，中國疫情暫受控但外國仍未見頂，內地外貿數據大幅下滑；中美全面對峙持續發酵，美國並聯同盟友對中國進行圍堵，中國要保持經濟穩定，必需著力推重內需，近日中國高層頻繁喊話「經濟內循環」，也就是準備西方與中國脫鉤而自足自給。

然而，從最新數據顯示，內地居民收入出現不同程度的減少，近兩成人收入「腰斬」，而且逾四成人還要還房貸，荷包縮水下，要增加消費並不容易。如果居民就業及收入仍然未改善，「經濟內循環」也搞不起來。

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騰訊理財近日發布了《後疫情時代國人財富管理報告》，報告顯示，受疫情影響，內地居民收入出現了不同程度的減少，其中「個體經營者」受到的衝擊最顯著。

疫情發生以後收入減少狀況： 收入有不同程度減少：57.4% 減幅超過50%：佔17.5% 減幅20%至50%：佔15% 減幅低於20%：佔24.9%

各職業群體中，個體經營者的收入受疫情衝擊最大，他們多從事餐飲、零售等服務業，受疫情衝擊最為直接。78.2%受訪者表示收入減少，而收入減少超過50%的高達3成。

報告顯示，29.5%受訪者表示疫情過後將會適當減少消費，增加儲蓄。不過，52.9%受訪者認為消費支出很難削減，收入方面的「開源」更為重要。

在計畫增加收入的各種途徑中，41.3%受訪者考慮透過「投資理財」，「擺地攤」也成為不少居民創收的管道之一。報告顯示，25.9%受訪者考慮透過「擺地攤」來增加收入，選擇人數僅次於「投資理財」，多於選擇網約車、送外賣、微商、自媒體等副業的人數。

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值得注意的是，報告顯示，約7成受訪者背負不同類型的貸款。其中，42%受訪者負有房貸，16.4%負有車貸，26.8%負有各種消費貸。

分年齡段看，「80後」的債務壓力最大，有負債的比例高達74%，意味著在「80後」群體中，每10個人就有超過7個，身上都背負著債務。相比之下，「60後」的債務壓力最小，有負債比例的僅為45%。

目前，內地仍面臨巨大就業壓力，疫情稍緩南方洪災又到，中央要穩定經濟，必先要解決居民就業及收入問題，這是擺在高層面前一座大山，不移走居民在荷包縮水、職位不穩的情況下，要推內需更難乎其難。

本報記者：高青

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