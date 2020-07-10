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【中美角力】參加「千人計劃」華裔教授 被控用美國資金幫中國做科研

國情動向 16:51 2020/07/10

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美國聯邦司法部9日宣布，俄亥俄州立大學一名參加中國「千人計劃」的華裔教授，被控利用美國的研究資金幫助中國從事科研，涉款410萬美元（約3,177萬港元）。涉案教授出庭受審，法官拒絕保釋。

據美國之音報道，俄亥俄州立大學風濕病學教授和研究學者鄭宋國（Song Guo Zheng）有意隱瞞與中國一所大學的合作關系，隱瞞從中國政府拿到的研究經費，利用美國國家衛生院（NIH）大約410萬美元的研究經費幫助中國從事風濕病和免疫學領域的研究。

司法部指出，鄭宋國2013年參加「千人計劃」，以後就利用在美國的研究去為中國服務。鄭被控沒有向美方的僱主和國家衛生院報告自己存在的利益衝突和他對外國的承諾。

【中美角力】華裔醫生隱瞞參與「千人計劃」 涉詐騙聯邦資助被捕

【中美角力】向美隱瞞參與「千人計劃」 哈佛系主任被捕

【中美角力】FBI等機構稱已採取措施 堵中國「千人計劃」防滲透竊密

司法部表示，鄭宋國的行為被美方覺察後試圖逃跑。他今年5月22日搭乘一架包機飛抵阿拉斯加的安卡雷奇（Anchorage），准備搭乘另一架包機飛回中國。他在機場被捕時，隨身帶有三件大的行李、一個小手提箱、一個裝有兩台手提電腦的手提箱、三部手機、幾個USB硬盤、幾塊銀錠、幾本家人使用的過期的中國護照和中國的地契等物。被捕翌日，他被控一項涉及聯邦研究經費的欺詐罪和一項虛假陳述罪，前者最高可被判處十年監禁，後者最高可被判處五年監禁。

鄭宋國9日在聯邦法院過堂，法官認為鄭存在潛逃的風險，拒絕鄭交保釋放的要求。

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