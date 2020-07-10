▲ 【新冠肺炎】新冠病毒隨貨走？南美輸華凍蝦包裝「檢毒」

新冠病毒隨貨物傳播的風險，再添例證。國務院聯防聯控機制今天（10日）舉行的發布會證實，海關總署本月初從厄瓜多爾進口的急凍南美蝦包裝上，驗出新冠病毒

海關總署進出口食品安全局局長畢克新記者會表示，爲防範新冠肺炎疫情通過進口冷鏈食品傳入的風險，全國海關對進口冷鏈食品開展了新冠病毒監測；到昨天24時，全國海關共抽樣監測樣本227934個，其中產品樣本43964個、內外包裝樣本147568個、環境樣本36402個。

專家：包裝檢出病毒 不代表具傳染性

在上述樣本中，7月3日，大連海關從裝在厄瓜多爾企業生產的凍南美白蝦集裝箱內壁一個樣品樣本中，從厄瓜多爾企業生産的凍南美白蝦的三個外包裝樣本中，檢出新冠病毒核酸陽性。

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同日，廈門海關從厄瓜多爾企業生產的凍南美白蝦的兩個外包裝樣本中，檢出新冠病毒核酸陽性。

上述企業的凍南美白蝦蝦體和內包裝樣本，新冠病毒核酸檢測均爲陰性，其他227928個樣本檢測全部爲陰性；對檢出陽性的樣本，經核酸序列分析並經專家研判，檢測結果提示，厄瓜多爾三家企業產品的集裝箱環境、貨物外包裝存在被新冠病毒污染風險。

專家研判認爲，檢出結果不代表具有傳染性，但反映出相關企業食品安全管理制度有缺失；爲保護消費者健康，海關總署決定自即日起暫停上述三家企業在華註冊資格，暫停上述三家企業產品出進口，對暫扣的貨物採取退貨、銷毀等處理措施。

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責任編輯：鄧國強

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