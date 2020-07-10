  • 30°C
香港時間 : 2020710日 (五) 20:13
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】新冠病毒隨貨走？南美輸華凍蝦包裝「檢毒」

社會熱點 17:52 2020/07/10

分享：

【新冠肺炎】新冠病毒隨貨走？南美輸華凍蝦包裝「檢毒」

新冠病毒隨貨物傳播的風險，再添例證。國務院聯防聯控機制今天（10日）舉行的發布會證實，海關總署本月初從厄瓜多爾進口的急凍南美蝦包裝上，驗出新冠病毒

海關總署進出口食品安全局局長畢克新記者會表示，爲防範新冠肺炎疫情通過進口冷鏈食品傳入的風險，全國海關對進口冷鏈食品開展了新冠病毒監測；到昨天24時，全國海關共抽樣監測樣本227934個，其中產品樣本43964個、內外包裝樣本147568個、環境樣本36402個。

專家：包裝檢出病毒　不代表具傳染性

在上述樣本中，7月3日，大連海關從裝在厄瓜多爾企業生產的凍南美白蝦集裝箱內壁一個樣品樣本中，從厄瓜多爾企業生産的凍南美白蝦的三個外包裝樣本中，檢出新冠病毒核酸陽性。

【北京疫情】外賣速遞員確診新冠肺炎　每日接單50跑遍北京多區

【北京疫情】張文宏：北京疫情不算第二波　真正挑戰在秋冬

同日，廈門海關從厄瓜多爾企業生產的凍南美白蝦的兩個外包裝樣本中，檢出新冠病毒核酸陽性。

上述企業的凍南美白蝦蝦體和內包裝樣本，新冠病毒核酸檢測均爲陰性，其他227928個樣本檢測全部爲陰性；對檢出陽性的樣本，經核酸序列分析並經專家研判，檢測結果提示，厄瓜多爾三家企業產品的集裝箱環境、貨物外包裝存在被新冠病毒污染風險。

專家研判認爲，檢出結果不代表具有傳染性，但反映出相關企業食品安全管理制度有缺失；爲保護消費者健康，海關總署決定自即日起暫停上述三家企業在華註冊資格，暫停上述三家企業產品出進口，對暫扣的貨物採取退貨、銷毀等處理措施。

【北京疫情】港大專家：北京病毒最似台灣捷克　毒王把它散播

【北京疫情反彈】中國公布北京疫情病毒基因組序列：來自歐洲

【北京疫情反彈】疾控專家：北京疫情已控制住 但還會相繼有病例出現

【北京疫情反彈】世衛：北京新疫情是「大事件」 望中方助查源頭（有片）

【北京疫情反彈】三文魚播毒？北京多家日料店停售三文魚 消費者大量退訂

【北京疫情反彈】北京疫情有幾大鑊？看新發地市場規模便知道

【調查疫情】美國3大情報機關　調查中國世衛有否隱瞞疫情

【新冠肺炎】香港疫情大反彈 世衛譚德塞：全球疫情未達頂峰（有片）

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

相關文章

【北京疫情反彈】北京疫情有幾大鑊？看新發地市場規模便知道
2020/06/16
【北京疫情反彈】北京疫情有幾大鑊？看新發地市場規模便知道
【北京疫情反彈】失控風險多大？北京疫情走向今起3天是關鍵
2020/06/16
【北京疫情反彈】失控風險多大？北京疫情走向今起3天是關鍵
【北京疫情反彈】疾控專家：北京疫情已控制住 但還會相繼有病例出現
2020/06/19
【北京疫情反彈】疾控專家：北京疫情已控制住 但還會相繼有病例出現
【北京疫情反彈】中國公布北京疫情病毒基因組序列：來自歐洲
2020/06/19
【北京疫情反彈】中國公布北京疫情病毒基因組序列：來自歐洲
【北京疫情】北京昨增22本土確診　今輪疫情確診破200例
2020/06/20
【北京疫情】北京昨增22本土確診　今輪疫情確診破200例
傳染病 疫情 食品 海關 進出口 廈門 厄瓜多爾 肺炎 新冠肺炎

上一篇文章

陳奕迅網上演唱會周六清晨開騷　內地網民高呼期待：通宵等睇免費Live（附直播連結）

下一篇文章

【哈薩克肺炎】哈薩克稱沒有不明肺炎　指中方說法是假消息Fake News
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【哈薩克肺炎】環球網稱吉爾吉斯亦爆神秘「社區肺炎」 死亡遠多於新冠病例
【哈薩克肺炎】環球網稱吉爾吉斯亦爆神秘「社區肺炎」 死亡遠多於新冠病例
【長江暴雨】上海「中國第一高樓」暴雨中變水舞間！官方咁解釋（有片）
【長江暴雨】上海「中國第一高樓」暴雨中變水舞間！官方咁解釋（有片）
【長江三峽大壩】李克強一走貴州即山泥傾瀉活埋多人　慘烈畫面曝光（附直播影片）
【長江三峽大壩】李克強一走貴州即山泥傾瀉活埋多人　慘烈畫面曝光（附直播影片）
【長江三峽大壩】湖北水壩暴雨中變形 2.9萬居民急疏散逃命
【長江三峽大壩】湖北水壩暴雨中變形 2.9萬居民急疏散逃命
【BNO】全球最強護照榜出爐！香港特區排19　BNO無納入但更強？
【BNO】全球最強護照榜出爐！香港特區排19　BNO無納入但更強？
【移民澳洲】單身寡仔女移民澳洲　一年基本生活費約12萬港元
【移民澳洲】單身寡仔女移民澳洲　一年基本生活費約12萬港元