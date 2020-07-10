傳中國開始要求海外公民徵納所得稅 港漂叫苦 「很多人或回內地」

近日有傳中國開始要求部分海外公民繳納所得稅，有在港國企已通知內地籍員工辦理申報。中國目前的最高稅率為45%，較香港高出不少，香港入息稅標準稅率為15%。一名在香港工作的國有銀行分析師認為，當同時要負擔高額的內地稅項時，很多人或會搬回內地。

內地「財新網」日前報道，6月下旬開始，工銀亞洲、工銀國際、建銀亞洲、中銀香港等多家金融機構內部發文，要求外派員工將中國境外所得和境內所得，合併申報納稅，意味這些員工需要補交境外所得應納稅額和已在香港繳納所得稅額的差額。

彭博也引述知情人士稱，在香港運營的中國國企近期已告知內地籍員工申報2019年收入，準備繳納內地稅。

在澳門、新加坡工作的內地人 也收到通知

知情人士又稱，國企也在向新加坡等地工作的內地籍員工通知此事。另外，日經亞洲評論（Nikkei Asian Review）報道稱，在澳門工作的內地人也已接到有關繳稅的通知。

彭博指出，內地去年1月調整所得稅規定，以便政府向旅居海外的公民徵稅。這與美國政府向旅居國外的美國公民徵稅的做法類似。但有關繳稅的詳細規定令許多人毫無準備。

▲ 內地個人所得稅稅率表（中國政府網站截圖））

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報道稱，納稅範圍不僅限於薪水。財富規劃顧問公司Ishtar Consulting Inc.的執行長Jia Zeliang表示，分紅和地產銷售所得也需繳稅。他說，這可能會迫使許多企業承擔大部分的額外稅負，否則可能面臨中國僑民的大量流失。他表示，中國將繼續調整和收緊個人所得稅系統，將海外收入納入其中，這是一個趨勢。

據日經亞洲評論引述一名在香港工作的國有銀行分析師稱，額外的稅項對其收入有很大影響。他稱，收到公司通知後，上月付了額外的稅，令他去年總納稅額達到薪金的40%，而交給內地的稅比香港要多。

這名分析師認為，很多人會搬回中國，「當你同時支付高額的內地稅項時，住在如此昂貴的地方是沒有意義的」。但他稱，為減輕對內地員工的財務影響，其所在的銀行現向受新政影響的員工提供無息貸款，並考慮償還額外的款項。

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