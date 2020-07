【中美角力】胡錫進轉發美台軍售報道：解放軍能幾小時內拿下台灣

美國國務院正式批准向台灣出售「愛國者三型導彈」方案,涉及6.2億美元 (折合約48億美元),並知會國會,這是繼5月中之後,美國再次通過對台軍售。環球時報轉發這項消息時揚言,解放軍能力在幾個小時內摧毀台灣所有軍事設施,然後拿下(seizing)台灣。

美國今次對台軍售方案,包括為更換「愛國者三型導彈」過期組件,以及相關與認證測試等。

新一波美台軍售:更新售台「愛國者導彈」零件

美國國務院重申,軍售是基於《台灣關係法》,將令台灣軍隊持續現代化,並保持可靠的防禦能力,符合美國國家、經濟與安全利益,亦有助提高台灣安全。美方強調軍售不會改變區域基本軍事平衡。

胡錫進在其Twitter轉發美國新一波對台軍售消息時表示,「解放軍完全有能力在幾個小時內摧毀台灣所有軍事設施,然後不久,便拿下台灣。中國軍隊和人民有這樣的自信。同時,我們堅決支持維持和平,應避免引發衝突。

