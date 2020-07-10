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【中美角力】胡錫進轉發美台軍報道：解放軍能幾小時內拿下台灣

國情動向 19:31 2020/07/10

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美國國務院正式批准向台灣出售「愛國者三型導彈」方案，涉及6.2億美元 （折合約48億美元），並知會國會，這是繼5月中之後，美國再次通過對台軍售。環球時報轉發這項消息時揚言，解放軍能力在幾個小時內摧毀台灣所有軍事設施，然後拿下（seizing）台灣。

美國今次對台軍售方案，包括為更換「愛國者三型導彈」過期組件，以及相關與認證測試等。

新一波美台軍售：更新售台「愛國者導彈」零件

美國國務院重申，軍售是基於《台灣關係法》，將令台灣軍隊持續現代化，並保持可靠的防禦能力，符合美國國家、經濟與安全利益，亦有助提高台灣安全。美方強調軍售不會改變區域基本軍事平衡。

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胡錫進在其Twitter轉發美國新一波對台軍售消息時表示，「解放軍完全有能力在幾個小時內摧毀台灣所有軍事設施，然後不久，便拿下台灣。中國軍隊和人民有這樣的自信。同時，我們堅決支持維持和平，應避免引發衝突。

PLA is fully capable of destroying all of Taiwan's military installations within a few hours, before seizing the island shortly after. Chinese army & people have such self-confidence. At the same time, we strongly support maintaining peace. Sparking a conflict should be avoided.

據了解，美國製造的「愛國者防空導彈」，是台灣高空層防禦的重要武器，部署在台灣主要城市、重要軍事設施周邊。目前所使用型號為最先進的愛國者三型，最大攔截距離可達70公里，攔截高度超過24公里，雷達搜索距離則有100公里，並可追蹤100個目標。

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台海安全研析中心主任梅復興表示，可將這次軍售理解為到期零件的換新，類似汽車定期維修保養，值得注意的是，這已是美國國務院今年第二度批准對台軍售項目，上次是5月19日公布批准售台18枚重型魚雷，金額1.8億美元（折合近14億港元）；兩次項目都不大，但從次數來看，美國正在落實對台「軍售常態化」。

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責任編輯：鄧國強

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