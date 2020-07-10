【新冠疫情】不因香港疫情變化而暫停 澳門續與港協商健康碼互認

香港疫情近日反彈，屢現本地確診個案， 澳門特區政府社會文化司司長歐陽瑜周五（10日）表示，粵澳和港澳健康碼互認工作一直在協商中，不會因為香港新冠肺炎疫情變化而暫停溝通和準備工作，適時推出新措施。

粵港澳就通關便利等事宜保持聯繫

歐陽瑜出席公開活動受訪時表示，澳門持續與香港特區政府、廣東省政府，就通關便利措施進行密切的溝通和協商，並取得不少進展。例如放寬澳門因公務、商務和有其他特殊情況人員的申請名額，由原來的每天1,000個增加至3,000個；豁免14日醫學觀察的澳門居民，活動範圍擴大至大灣區內地9個城巿等。

▲ 澳門政府續與港協商健康碼互認，不因香港疫情變化而暫停。

她表示，粵澳和港澳健康碼互認工作一直在協商中，不會因為香港疫情變化而暫停溝通和準備工作，但須待適當時機才推出。澳門會繼續密切關注鄰近地區疫情的發展，與香港衛生部門保持聯繫。

因應香港的最新疫情發展，歐陽瑜表示，會持續評估其對澳門的風險。無論因公務或其他原因到香港的所有澳門人，回澳後均需要到指定地點進行醫學觀察。

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責任編輯：彭文彌

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