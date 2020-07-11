特朗普稱中美關係嚴重受損暫不考慮第二階段貿易協議 駐美大使籲客觀冷靜

美國總統特朗普表示，與中國的關係已遭嚴重破壞，暫看不到與中國簽署第二階段貿易協議的可能性。中國駐美大使崔天凱稍早前在Twitter轉發外長王毅籲中美溝通的言論，稱中國的美國政策保持不變，仍然願意以真誠態度發展中美關係，希望美國更客觀和冷靜應對中國、形成更加理性和務實的中國政策，這符合雙方人民的利益。

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特朗普周五（10日）乘搭空軍一號前往佛羅里達州，他在總統專機上向記者稱，與中國關係受疫情影響遭嚴重破壞，目前他沒有考慮中美第二階段貿易協議。特朗普還表示，「說實話，我腦子裡有很多其他的想法」。

特朗普上月仍堅稱，中美貿易協議「完好無損」，當時外電引述中國海關總署數據，中美簽署第一階段貿易協議後，中國今年首5個月採購美國產品僅達全年預定目標的19%左右。

▲ 美國總統特朗普表示，與中國的關係已遭嚴重破壞，暫不考慮第二階段中美貿易協議。

另外，中國駐美國使館在Twitter發文，對美國提出的中美俄三邊軍備談判作出3點回應：

1.中國對所謂的中美俄三邊軍備談判沒有興趣。鑑於中國與美國和俄羅斯的核武庫之間存在巨大差距，指望中國加入三方談判既不公平也不可行。

2.美國正通過要求進行這樣的談判，尋找藉口推卸其責任。現在真正迫切需要的是美國積極響應俄羅斯擴大新起點條約的呼籲。

3.中國願意一如既往地在P5和裁軍談判會議的背景下，討論與戰略穩定和核裁軍有關的所有問題。

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