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【新冠肺炎疫情】港大前研究員指中國隱瞞疫情　中國重申勇於處理疫情（有片）

國情動向 21:13 2020/07/11

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霍士新聞（Fox News）周五(7月10日)的獨家報道稱，港大一名前研究員指摘中國掩蓋新冠疫情，對全球抗擊疫情造成了不利影響。中國駐美大使館稱不知道閻麗夢是誰，並重申中國勇於處理疫情。

研究病毒學與免疫學的閻麗夢（Li-Meng Yan）在接受霍士新聞採訪時表示，她去年12月警告新冠病毒能通過人際傳播時，她所就職的香港大學公共衛生學院的主管讓她保持沉默。

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報道說，出生在中國的閻麗夢今年4月從香港去到美國。她試圖說服丈夫跟她一道來美國，但是沒有成功。她說，她現在擔心自己和家人的安全。

閻麗夢對霍士新聞說：「我來到美國是因為我要傳遞新冠病毒的真相。」該病毒已經導致全球超過1200萬人感染，55萬多人死亡。

閻麗夢稱，她的主管、世衛組織咨詢顧問潘烈文（Dr. Leo Poon） 去年12月要求她調查來自中國的一系列類似於沙士的病例。12月底，她在中國疾控中心工作的友人證實，中方已發現病毒出現人傳人。她向主管發出警告，而後者「只是點了點頭」。

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然而，據世衛組織1月9日發布的聲明，中國當局仍在向該組織通報稱，該病毒不會在人傳人。

閻麗夢表示，當她在1月中旬再次向她的主管提起這項研究時，後者警告她「保持沉默」，並告訴她不要踩紅線，「我們會有麻煩，我們會消失」。

據稱閻麗夢在抵達洛杉磯機場後，在海關被攔下，美國聯邦調查局（FBI）派人調查，沒收她的手機作為證物，但放她入境。

世衛組織及中國都強烈否認隱匿病毒資訊；世衛也否認閻麗夢、潘烈文直接為世衛效力。

香港大學指，閻麗夢目前並非學校員工。中國駐美大使館則告訴福斯新聞，不知道閻麗夢是誰，並重申中國勇於處理疫情。世衛組織也持續否認在疫情伊始有任何不當作為。

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責任編輯：高青

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