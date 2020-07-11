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【中國脫鉤】鴻海投資10億美元  印度建蘋果手機組裝廠

經濟脈搏 12:03 2020/07/11

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據路透社消息，二位熟悉情況的消息人士表示，全球智能手機代工大廠及蘋果供應商--台灣鴻海計劃投資10億美元在印度南部成立一家蘋果手機組裝廠，以加速中國以外的全球化布局。

蘋果手機的兩大主要生產基地皆位於中國，分別為鴻海在河南鄭州和廣東深圳龍華兩地的工廠。由於中美貿易戰以及新冠病毒大流行對全球供應鏈的破壞，一些代工廠被迫尋找中國以外的生產基地。

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其中一位知情人士稱，鴻海將在印度的Sriperumbudur投資建新工廠，該工廠距欽奈市（Chennai city）以西50公里，工廠將組裝iPhone XR，計劃在三年內完成。該投資計劃將可增加約6,000個工作崗位。

「把產線移出中國不是那麼容易」，另一位消息人士說。

他表示，蘋果強烈要求旗下客戶把產線移出中國，公司此舉是配合蘋果的要求，不然不會沒事把產線移出中國，因為移產線的成本是很高的。

消息人士提到，目前在中國生產的一些蘋果機型將會移至印度這家新的工廠生產。

目前鴻海在印度已有組裝低階蘋果手機的工廠；鴻海另外也為中國手機廠商小米（1810）代工生產。

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針對上述消息，鴻海回覆路透表示，依據公司規定不會對任何客戶或產品發表評論；蘋果亦未有回應。

鴻海董事長劉揚偉在上個月召開股東會時，曾提及將在印度有新的投資計劃，但他沒有進一步說明。

位於香港的科技市場研究機構Counterpoint的Neil Shah說，「與中國相比，印度的勞動力便宜，而且供應商基礎逐漸擴大，蘋果可以把印度當作出口中心。」

責任編輯：鄧中建

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