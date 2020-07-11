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【中美貿易協議】中國採購美玉米數量  達1994年以來最高水平

經濟脈搏 12:28 2020/07/11

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雖然中美關係陷入低谷，特朗普聲稱中美關係嚴重受損，未考慮第二階段中美貿易協議，中國採購的美國玉米數量達到20多年最高水平，也是有史以來第二高採購量，使得中國接近甚至有望超過世界貿易組織設定的進口配額。

據彭博社報道，美國農業部在周五（10日）的聲明中說，美國出口商向中國出售了136.5萬噸美國玉米。根據農業部數據，這將是1994年以來最高日銷售量。

特朗普稱中美關係嚴重受損暫不考慮第二階段貿易協議 駐美大使籲客觀冷靜

【中美貿易協議】白宮顧問：盡管美國或對華實施更多制裁 惟貿易協議未死

美國農業部說，這個此次購買的玉米，大部分（76.5萬噸）將在本種植季交付，其餘將在2020至2021種植季交付。中國還購買了19萬噸硬紅春小麥和13萬噸硬紅冬小麥，都將於下個種植季交付。

此番採購使中國更接近實現世貿組織確定的每年720萬噸的進口目標。它也有助於中國履行中美第一階段貿易協議中的承諾，其中北京同意今年購買365億美元的美國農產品。

【中美貿易協議】劉鶴及萊特希澤或下月通電話　評估貿協執行情況

經紀公司StoneX的首席大宗商品經濟學家蘇德曼（Arlan Suderman）說：「接下來幾周，意外的需求和日益增加的天氣風險，將繼續使空頭感到緊張，同時開始在農民心中創造牛市想像。」

知情人士本月早些時候透露，4月底的時候中國已經發放了630萬噸玉米進口關稅配額，如果最新發放的配額全部得到使用，中國的低關稅進口總量可能超過720萬噸的世貿組織目標。

責任編輯：鄧中建

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