▲ 【華為5G】英電訊商警告 過急封殺華為會致網絡中斷

英國每日電訊報報道，預料英國政府限期在2025年前，移除當地5G網絡中的華為設備。但英國電訊商的技術專家說，三年內完全排除華為，會導致整個國家的客戶無法接收信號。

報道指，數碼、文化、媒體及體育大臣杜永敦將於星期二在國會就華為發表聲明。當局未有置評。中國駐英大使劉曉明上星期警告，排除華為會向中國商界發出非常差的訊息。

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英國首相約翰遜發言人表示，國家網絡安全中心仍在評估中國電信設備生產商華為的事宜，有進一步的消息時會盡快公布。

《金融時報》早前報道，英國政府基於安全隱憂，將在本月內決定是否逐步淘汰華為設備，有報道更指英國政府計劃在2023年前，將華為排除在英國5G基礎設施以外。

英國電信網絡供應商的高管對英國議員說，他們希望在通訊網絡排除華為設備問題上，至少需要5年的過渡期，最理想的過渡期是7年。

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英國電信的技術信息部門的主管沃森（Howard Watson）說，在三年內完全排除華為的設備會導致整個國家使用4G,2G以及5G網絡的客戶無法接收信號。移除工作需要調用吊車，封路，更換電線杆，更新基站和其他華為設備，在短時間內操作，就需要同時關閉許多地方的電訊網絡。

沃達豐英國網絡的主管多納（Andrea Dona）說，客戶會接受不到信號，可能會長達數天沒有信號，這取決於工程的干擾性有多大。

據路透社報道，全球第二大電信運營商沃達豐表示從英國通訊網絡中排除華為設備將耗用“數十億英鎊” 。英國電信公司說，滿足減少使用華為設備的現有要求就涉及5億英鎊的成本。

責任編輯：鄧中建

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