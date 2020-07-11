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【中美角力】環球時報警告美台為局勢降溫  否則「就等著擦槍走火」

國情動向 15:02 2020/07/11

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中美因新冠疫情、港區國安法激烈碰撞，台灣成為美國手中籌碼，白宮及國會頻打「台灣牌」，最近又傳美將向台出售「愛國者三型導彈」，針對台海情勢，《環球時報》發表題為「為防台海擦槍走火，美台請悠著點」的社評，文章警告美台採取行動為台海局勢降溫，否則「就等著擦槍走火在某一天突然到來吧」。

在傳出美國將向台灣出售金額約6.2億美元的愛國者三型導彈重新認證的設備與技術後，環球時報於10日晚間發表這篇社評。「悠著點」為北京方言，有警告、提醒小心點、適可而止的意思。

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環球時報表示，美國最新對台軍售金額不算大，刺激性也低一些。但分析人士都注意到，美國對台軍售「常態化」趨勢愈發明顯。「過去是美台攢起來做一筆較大軍備交易，現在成了台灣隨要隨買，美方隨賣隨批」。

文章稱，隨著中國軍事力量的壓倒性優勢增加，台灣從美國購買任何軍事裝備都失去了實際防衛意義。台灣一年110億美元左右的軍費，扣除人員和訓練等費用，「剩下的錢能買的東西對解放軍來說恐怕只相當於幾根燒火棍了」。

社評稱，對北京而言，美國對台軍售是美國破壞「一中」原則的主要表現之一，也是美方向北京傳遞它試圖繼續主導台灣問題態度的一種方式。而台灣買美國武器，實際上是在給美國交保護費。

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中美軍機及軍艦近月頻頻在台海展示實力，國際危機組織最新發布的報告，將台海列為「政治安全情勢重大惡化地區」。環球時報稱，一旦台海局勢引爆，中國和美方都會不同程度受損，但對台灣來說可能就是「滅頂之災」。

環球時報表示，中美關係全面緊張加上台灣被蔡英文當局的激進路線劫持，台海地區各種緊張因素的確在聚集性發作。中國大陸與美台已經毫無互信可言，各方都在展示決心，為應對最壞局面秣馬厲兵。

「第一槍一旦被某一方打響，連鎖性的戰略誤判導致大規模軍事衝突爆發的可能性也是極高的。」

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文章因此警告美台：莫在台海玩火。一旦這裡戰端爆發，大陸方面不惜代價捍衛國家主權的意志，將遠高於美方在這裡火中取栗和台獨「不獨立，毋寧死」的決心。

社評最後呼籲，美台需要採取行動給台海局勢降溫。「今天軍售，明天又用美台勾結這把刀朝著大陸的底線多切下一塊香腸，就是在把局勢一點點朝著絕境逼。那樣的話，就等著擦槍走火在某一天突然到來吧。」

責任編輯：鄧中建

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