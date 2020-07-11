【中國經濟】李克強：優化營商環境  保市場保就業吸外資重要方法

總理李克強近日表示，當前國際環境錯綜複雜，國內經濟也面臨困難，但愈是困難愈要擴大改革開放，要把「持續優化營商環境」作為當前保市場主體、保就業和吸引外商外資的重要方法。

李克強並說，相關工作該加快推進的要加快，這是大局的需要。就某種意義上說，「營商環境會極大影響生產力和競爭力」。

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據中國政府網11日發布，李克強8日主持召開國務院常務會議作以上表示。當天會議確定持續優化營商環境、激發市場主體活力的措施。

李克強要求落實好已部署的財政、社保、金融等規模性紓困政策。他說，「如果今年減稅降費和財政支援資金直達基層機制能落實到位，再加上金融機構按照市場化原則合理讓利，企業就一定能渡過難關，這也屬於營商環境」。

他以此貴州打造「一網通辦」大視窗，實現異地辦理為例，要求進一步在全國總結推廣，「要想方設法縮減辦事流程，進一步強化為市場主體服務」。

李克強並說，「辦事成本要大幅降低。審批環節多、時間拉得長，企業等不起，要進一步優化。該精簡的要精簡，該取消的要取消」。

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李克強說，今年「政府工作報告」雖然沒有設定GDP成長量化指標，但「城鎮新增就業900萬人以上」和「穩住上億市場主體」等目標，都與經濟成長指標密切關聯。

他強調，「優化營商環境，就要不斷強化為市場主體服務，千方百計保住市場主體，盡最大可能為就業創業提供便利」。

李克強並說，今年就業形勢異常嚴峻，目前最緊迫的是促進大學生畢業就業。必須全面落實就業優先政策，進一步梳理清除各類有礙就業的不合理規定。

他最後說，當前國際環境錯綜複雜，國內經濟面臨的困難加大。但愈是困難加大愈要擴大改革開放，不斷優化外資外貿環境。「要通過著力打造市場化法治化國際化的營商環境，吸引更多外商外資來華投資興業，共同開拓市場分享機遇」。

責任編輯：鄧中建

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