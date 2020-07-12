【長江暴雨】江西鄱陽湖將現大洪水  村民指災情比98年更慘烈（附央視直擊連結）

▲ 長江流域暴雨持續，南方多處汛情嚴峻，考驗長江三峽大壩的抗洪能力。江西省本月初至今已經有505萬人受災，40萬人緊急轉移，當局警告鄱陽湖可能發生大洪水。當地村民形容，目前洪水情況比98年的洪水還嚴重。

長江流域暴雨持續，南方多處汛情嚴峻，考驗長江三峽大壩的抗洪能力。江西省本月初至今已經有505萬人受災，40萬人緊急轉移，當局警告鄱陽湖可能發生大洪水。當地村民形容，目前洪水情況比98年的洪水還嚴重。

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江西省防汛抗旱指揮部已啟動防汛一級應急響應。指揮部表示，目前江西境內2545公里的沿江濱湖圩堤線，有2242公里超過警戒，長江和鄱陽湖水位仍在上漲，鄱陽湖可能發生流域性大洪水，防汛形勢異常嚴峻。

江西省鄱陽湖水文局表示，在星期六晚上，鄱陽湖康山站的水位達到22.44米，超過歷史實測最高水位1厘米，水位仍在上漲。

江西上饒十多個村莊被淹

長江漢口站水位已達28.31米，超過警戒水位1米以上；洞庭湖標誌性水文站城陵磯站水位達34.41米，超過警戒水位1.91米。

內地媒體報道，江西上饒市鄱陽縣已有14座圩堤出現漫堤決口險情，十多個村莊被淹。

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▲ 江西上饒十多個村莊被淹。

桂湖村就是被淹村莊之一，52歲的村民黃中發說：「長這麼大，從沒見過這麼大的洪水，村裏老人說上一次村口圩堤決口還是1958年，如今村子四面是水，就像個孤島一樣。」

那天晚上8點半左右，下游的圩堤倒了之後，村子就停電了，晚上一片漆黑，啥也看不見，水隨後就沒過了村裏馬路，村裏也響了鑼提醒村民暫時轉移至高處避險。水來得太急太快，很多家電用品都沒來得及轉移，一會功夫水就沒過了一樓，大部分村民都是一宿未睡，在二樓守了一夜，那晚沒人敢睡，時不時打著手電筒看看窗外的水漲到了什麼位置。

1998年出現長江20世紀的第二次大洪水

水利專家陳桂亞表示，「長江委正在啟動洲灘民垸運用和蓄滯洪區運用準備方案，如果不分洪肯定超過1998年洪水水位」。由於鄱陽湖湖口距離三峽水庫較遠，再加上鄱陽湖水系自身來水較大，所以三峽水庫調度對鄱陽湖水位的調蓄作用很有限。不過目前三峽水庫已減少出庫水量，盡可能減輕中下游防洪壓力。

根據資料紀錄，內地1998年洪水因為長江沿線最為嚴重，因此又稱1998年長江大水。當年6月1日至7月7日，長江流域面平均降雨量為331.9毫米，受災人數達2.23億人，釀成4,150人死亡，直接經濟損失2,551億元人民幣，有29省（區、市）受災，農作物受災面積達2,229萬公頃。程度僅次於1954年長江洪水，是長江在20世紀的第二次大洪水。

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▲ 長江流域暴雨持續，南方多處汛情嚴峻，考驗長江三峽大壩的抗洪能力。江西省本月初至今已經有505萬人受災，40萬人緊急轉移，當局警告鄱陽湖可能發生大洪水。當地村民形容，目前洪水情況比98年的洪水還嚴重。

▲ 長江漢口站水位已達28.31米，超過警戒水位1米以上；洞庭湖標誌性水文站城陵磯站水位達34.41米，超過警戒水位1.91米。

▲ 救災進行中。

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責任編輯：鄧國強

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