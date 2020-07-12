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【唐山地震】唐山5.1級地震一刻曝光 民眾稱多年來震感最強（有片）

社會熱點 10:49 2020/07/12

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【唐山地震】唐山今凌5.1級地震暫無傷亡報告  民眾稱多年來震感最強

河北唐山市今日（12日）早6時38分發生規模5.1級地震，震源深度僅10公里屬極淺層地震，毗鄰的北京與天津也感受到一陣猛烈搖晃。唐山許多民眾睡夢中驚醒，甚至形容是近幾年震感最強的一次。

中國地震台網通報，震央位於北緯39.78度、東經118.44度，距唐山古冶區7公里、距天津市132公里，震源深度10公里；5.1級地震後，再發生多次餘震，其中上午7時02分古冶區分發生2.2級地震，震源深度15公里。

地震發生後，唐山的消防部門稱暫未接到傷亡報告，公安則指交通道路情況良好，而北京的鐵道部門即時啟動應急預案，將行駛區內的旅客列車停駛，同時派員對鐵路設備設施進行全面檢查。

唐山民眾都在睡覺  有人被驚醒

由於這次地震發生於清晨時份，很多唐山民眾都在睡覺，有人被驚醒；但對不少歷過當年大地震的民眾，有民眾形容，「30年來第一次感覺這麼大勁，第一反應跑過去看我兒子，糾結要不要抱着他躲起來，但震感幾秒就結束了」。

地震令雜物被震下。

、也有唐山網民則說，「作為土生土長的唐山人，應該對地震都不陌生，長這麼大時常有地震發生，但是這次地震真真切切的感受到了！我還沒睡醒，坐在床上感覺整個房子跟着前後晃動，心裏還在想到底是地震還是放炮，到底要不要跑出去……持續10秒左右的地震就結束了，過後心裏還是有些害怕，不敢待在屋裏」。

北京5月26日在全國兩會舉行期間，門頭溝區發生3.6級地震，震源深度18公里。

唐山歷史上發生過大地震，1976年7月28日凌晨3時42分，唐山發生7.8級大地震，震源距地面12公里，當時全市交通、通訊、供水、供電全部中斷，城市瞬間被夷為平地，當時共造成65萬人死亡、16.4萬人重傷。

唐山5.1級地震一刻視頻

唐山震央（紅點）。

電視在震前數秒有預警。

室內損毀。

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