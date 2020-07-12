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【長江暴雨】内地27省洪水3400萬人受災 多地洪峰超98年長江水災

社會熱點 17:11 2020/07/12

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近日内地多地暴雨，汛情嚴重，至少27個省市近3400萬人受災。内地最大淡水湖鄱陽湖水位已超過1998年洪水位，破歷史高峰。截至下午4時，該湖的湖口站水位已接近22.5米的保證水位。由於水利部長江水利委員會副總工程師陳桂亞早前預計，鄱陽湖的水位仍會上升，第二洪峰將在約15日到達，國家防總決定將防汛三級應急響應提升至二級。

昨晚9時，鄱陽湖星子站的水位於也超過1998年洪水位22.52米，突破有水文紀錄以來的歷史高峰。官方正計劃啟動長江防洪體系「最後一道保險」的蓄滯洪區分散洪水。鄰近的都昌縣城，已有超過3400人先行撤離。

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内地27省洪水3400萬人受災 多地洪峰超98年長江水災

另一方面，6月8日入梅至今，中國多地強降雨引發水災。目前多個地區水量已上看1998年洪水規模。官方統計，截至7月10日，已有浙江、安徽等27個省受水災侵襲，共3385萬人次受災。水利部表示，自今月初以來，全國有212條河流發生超出警戒以上的洪水，其中72條河流超過保證水位，19條超出歷史紀錄。

全國19條河流水位超出歷史紀錄

湖北長湖水位11日上午10時達到33.49米，超過歷史最高水位0.03米，進一步威脅到附近的荊州市。湖北至今有600多萬人受災，至少15人死亡，湖北富河水位也在11日清晨6時超過1998年歷史最高水位23.69米。上午8時，陽新縣將防汛應急響應由二級提升至最高的一級。

而位於長江下游的江西省，災情同樣嚴重，98個縣市，超過505萬人受災，省政府將防汛應急響應由二級提升至一級。江西境內昌江中洲圩外的水位11日一度高達23.43米，多出1998年的歷史紀錄0.25米，當地堤防在7月9日被沖垮，15個行政區遭殃、8000多人被緊急安置。

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責任編輯：游昊雲

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