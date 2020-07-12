【華為5G】周二定生死？ 華為據報提出與約翰遜會面以推遲英國將其剔出5G網絡建設

英國安委員會周二開會，據報決定中國電訊設備商華為5G在英國的生死未來之際，英國傳媒報道，華為提出與英國首相約翰遜會面，尋求推遲將華為剔出英國5G網絡建設。

《星期日泰晤士報》報道，華為的高管要求與英國首相約翰遜會談並提出一項動議，以將華為被英國從5G網絡中移除的可能性，推遲到2025年大選之後。作為回報，華為將承諾維護其在英國的設備，該設備也用於2G、3G和4G移動網絡。

報道稱，該公司這麼做是希望新一屆政府上台後，可能會推翻剔除華為的決定。

彭博社此前報道指，在英國政府起草淘汰華為5G設備的計劃之際，英國首相約翰遜的最高級安全官員將於周二（14日）開會，決定華為在該國5G網絡的未來。文化大臣可能在會後立即在下議院發表聲明。

報道引述知情人士透露，英國國家安全委員會將在一個密閉房間、以高度機密狀態召開會議，會上將評估一份報告，參加會議的內閣大臣只能在開會幾小時前事先閱覽報告。而該報告稱，美國新採取的制裁措施，意味華為將不得不使用不受信任的技術，從而令英國無法控制安全風險。

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