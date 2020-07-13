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【華為5G】命運周二揭曉？ 華為據報提出與約翰遜會面以推遲英國將其剔出5G網絡建設

經濟脈搏 03:06 2020/07/13

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英國傳媒報道，華為提出與英國首相約翰遜會面，尋求推遲將華為剔出英國5G網絡建設。

英國安委員會周二開會，據報決定中國電訊設備商華為5G在英國的生死未來之際，英國傳媒報道，華為提出與英國首相約翰遜會面，尋求推遲將華為剔出英國5G網絡建設。

約翰遜上周表示，會謹慎考慮是否讓華為參與5G網絡建設；中國駐英大使劉曉明其後警告，若把中國當做有敵意的國家，就要承擔後果。華為高層在最近一次記者電話會上稱，英國不該倉促下決定，並稱美國的制裁毫不公正，也不會立即影響華為向英國提供5G設備的能力。

《星期日泰晤士報》報道，華為的高管要求與英國首相約翰遜會談並提出一項動議，以將華為被英國從5G網絡中移除的可能性，推遲到2025年大選之後。作為回報，華為將承諾維護其在英國的設備，該設備也用於2G、3G和4G移動網絡。

報道稱，該公司這麼做是希望新一屆政府上台後，可能會推翻剔除華為的決定。

彭博社：英國安委員會周二開會決定華為未來

彭博社此前報道指，在英國政府起草淘汰華為5G設備的計劃之際，英國首相約翰遜的最高級安全官員將於周二（14日）開會，決定華為在該國5G網絡的未來。文化大臣可能在會後立即在下議院發表聲明。

報道引述知情人士透露，英國國家安全委員會將在一個密閉房間、以高度機密狀態召開會議，會上將評估一份報告，參加會議的內閣大臣只能在開會幾小時前事先閱覽報告。而該報告稱，美國新採取的制裁措施，意味華為將不得不使用不受信任的技術，從而令英國無法控制安全風險。

若英國今次決定將華為從5G網絡中移除，將標誌約翰遜政府態度上的轉變，此舉或可幫助推動英美貿易協議，但同時也會使英中關係更加棘手，兩國近期因港區國安法陷入緊張關係。

【華為5G】英電訊商警告  過急封殺華為會致網絡中斷

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【華為5G】英是否封殺華為5G本月22日前揭曉  約翰遜再表態

【華為5G】英國對華為態度又轉軚？傳准華為在劍橋設芯片中心

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