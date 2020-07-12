【長江暴雨】安徽茶企3千噸茶葉一夜被淹 損失近億老闆痛哭（有片）

長江中下游近日暴雨成災，在重災區安徽黃山市歙縣，一間茶企近3000噸茶葉一夜被淹，損失金額達9000萬元（人民幣，下同），老闆受訪時不禁激動痛哭，又擔心無法向茶農付清賣茶錢，有關片段在網上曝光後，不少網民感到心酸。

歙縣上周二（7日）遇上50年一遇的特大暴雨，引發洪災。該縣經濟開發區嚴重水浸，190間企業和百多個體工商戶庫房浸泡在水中，涉及面積達3.8平方公里，水浸深度達兩米，當地電力通訊和交通一度癱瘓。

有茶企大量茶葉被淹，一袋袋散落一地，負責人鄭先生上周五（10日）到倉庫整理時，不禁失聲痛哭。他受訪時稱，他只能臨時性搶救一些問題不大的茶業烘乾，以減少損失。

憂未能向茶農付款

據了解，這間茶企和當地的近3000戶茶農合作，先從茶農那裡將茶葉收集起來，再加工出口，因新冠肺炎疫情，茶農手中的茶葉滯銷，該廠今年收的茶葉比以往都多，近日更有1200噸毛茶剛剛入庫，但想不到會遇上洪災。

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鄭先生表示，最擔心是對茶農的支付問題，還有約60%茶農的資金沒有付款。他稱，會盡量挽回損失，給茶農支付錢，銀行也提供相應措施，茶農亦理解。

此外，當地義工和武警昨也到茶企幫忙清淤、消毒、搬運受損貨物，受浸嚴重的茶葉經消毒後將集中銷毀。

經初步統計，歙縣開發區直接經濟損失高達21.6億元，其中工業企業損失達19.8億元。

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