【港區國安法】澳洲移民簽證新政 不保證港人獲永久居留權

澳洲日前宣布有關港人簽證及申請居留權措施後，署理移民部長塔奇（Alan Tudge）周日（12日）指出，並不保證港人可獲永久居留權，他們仍須通過品格及國安測試，有「嚴重問題」者將被遣返。若能證明返港將面臨迫害，可申請人道簽證，已有約137名港人正在尋求庇護。

隨着港區國安法實施，澳洲除警示國民勿赴港，以及暫停執行與香港的引渡協議，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）上周四（9日）宣布，延長港人學生或臨時工作簽證5年，鋪路申請永久居留，約涉及10,500名學生和1,500名相關簽證人士。

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須通過品格及國安測試 另可申人道簽證

然而，署理移民部長塔奇接受媒體訪問時指出，不能保證上述人士在簽證過期後，可自動獲得永久居留權，簽證持有人仍要提出申請，並通過品格及國安測試，有「嚴重問題」者將被遣返。

塔奇並稱，任何在特別行政區居住的香港居民，都可以選擇申請難民定居，如果他們能證明返回香港將面臨迫害，可申請人道簽證，目前，已有約137名港人正在尋求庇護。而澳洲政府亦渴望從香港吸引商業人才，為他們提供特殊簽證。

此前，中國外交部對此表示強烈譴責，稱澳方做法嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，並保留進一步做出反應的權利，由此造成的一切後果將完全由澳方承擔。中國駐澳使館發聲明，敦促澳方停止借任何名義、以任何方式干涉香港事務和中國內政，否則必將搬起石頭砸自己的腳。

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