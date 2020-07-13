中美迎來「關鍵一周」 傅瑩倡主動化解危機

▲ 本周可能是中美關係進一步惡化的關鍵一周，中國前駐英大使傅瑩提出4項建議化解當前危機。

中國外交部長王毅上周四喊話盼「中美重回正軌」，結果不但沒有得到美方的積極回應， 華府還在當日宣布對4名涉疆中方高級官員進行制裁。美國總統特朗普上周五還表示，華盛頓和北京的關係「嚴重受損」，他目前沒有考慮與中國的第二階段貿易協議。

而本周更可能是中美關係進一步惡化的關鍵一周。

原因之一，彭博社在上周五引述知情人士指，華府計劃在未來一星期內，發表與南海局勢升級有關的聲明。中國海軍7月1至5日在西沙群島舉行軍事演習，而美國也幾乎同一時間於南海進行雙航母攻擊群演習。中美兩軍在南海互別苗頭「秀肌肉」，令外界擔心雙方會否滑向「熱戰」邊緣。

特朗普稱中美關係嚴重受損暫不考慮第二階段貿易協議 駐美大使籲客觀冷靜

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第二，美國參眾兩院早前一致通過的《香港自治法》已送交白宮待特朗普簽署，特朗普較大機會在本周簽署此法案。法案一旦生效，勢必刺激已經是雪上加霜的中美關係進一步緊張升級。

▲ 美國總統特朗普上周五表示，華盛頓和北京的關係「嚴重受損」，他目前沒有考慮與中國的第二階段貿易協議。

面對美方咄咄逼人的連番出招施壓，北京外交部發言人趙立堅雖然一再聲稱對等反制。不過，外界並未看到實質有效的應對措施出台，同時預期除了中美首階段貿易協議外，中方手上能打痛美方的「彈藥」其實並不多。

而美國農業部上星期五公布的數據顯示，中國向美國訂購了有記錄以來第二大單日玉米購買量。可見，中國正在履行美中第一階段貿易協議的責任，大幅度增加購買美國的農產品。

外長王毅在上周四的講話中強調，中美關係不應另起爐灶、不能強行脫鉤，而應繼往開來，與時俱進。他這番敦促改善彼此關係的講話，被普遍認為是向美方伸出橄欖枝，顯示現階段北京不但沒有做好與美方攤牌的準備，反而希望盡可能維持住與美方的關係。

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中國前駐英大使傅瑩在同一場論壇上表示， 中美關係確實進入建交以來一個十分困難的時刻，有人說是至暗時刻，但「可能還不是最低谷」，至少在大選前，中美關係再出現新的問題的可能性還是高度存在的。

傅瑩提出4項建議化解當前危機：

第一，中方不應僅是對美方的挑釁做出被動回應，要考慮主動出牌，關鍵在通過對話和談判，加深對彼此的理解，對不可調和的利益分歧，做出必要的管控 第二，中國要讓防衛政策和目標更加透明，使各方切實了解中國軍事安全的主張和底綫，避免發生誤判 第三，面對後疫情時期的世界，中國需要盡可能協助各國解決問題，多做「加法」 第四，增強中國的國際形象，有時聽到一些批評或說法容易憤怒，容易生氣，容易着急，其實這個很大程度上還是因為對方對中國的不了解

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本報記者：黃兆康