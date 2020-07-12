中美迎來「關鍵一周」 傅瑩倡主動化解危機（訂戶專享） 國情動向 20:40 2020/07/12 分享： ▲ 本周可能是中美關係進一步惡化的關鍵一周，中國前駐英大使傅瑩提出4項建議化解當前危機。 中國外交部長王毅上周四喊話盼「中美重回正軌」，結果不但沒有得到美方的積極回應， 華府還在當日宣布對4名涉疆中方高級官員進行制裁。美國總統特朗普上周五還表示，華盛頓和北京的關係「嚴重受損」，他目前沒有考慮與中國的第二階段貿易協議。 ... 相關文章 【中美貿易協議】白宮顧問：盡管美國或對華實施更多制裁 惟貿易協議未死 2020/07/09 【中美貿易協議】白宮顧問：盡管美國或對華實施更多制裁 惟貿易協議未死 【中美貿易協議】中國採購美玉米數量 達1994年以來最高水平 2020/07/11 【中美貿易協議】中國採購美玉米數量 達1994年以來最高水平 【中美角力】調查：6成中國學者認為美國對華發動「新冷戰」 籲丟幻想迎挑戰 2020/07/08 【中美角力】調查：6成中國學者認為美國對華發動「新冷戰」 籲丟幻想迎挑戰 【中美貿易協議】劉鶴及萊特希澤或下月通電話 評估貿協執行情況 2020/07/07 【中美貿易協議】劉鶴及萊特希澤或下月通電話 評估貿協執行情況 【中美角力】TikTok考慮改變公司結構 避免因中國背景被審查 2020/07/10 【中美角力】TikTok考慮改變公司結構 避免因中國背景被審查 貿易戰 中美貿易協議 中美貿易戰 特朗普 中美關係 外交 軍事 疫情 美國 南中國海 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入