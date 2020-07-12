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中美迎來「關鍵一周」 傅瑩倡主動化解危機（訂戶專享）

國情動向 20:40 2020/07/12

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本周可能是中美關係進一步惡化的關鍵一周，中國前駐英大使傅瑩提出4項建議化解當前危機。

中國外交部長王毅上周四喊話盼「中美重回正軌」，結果不但沒有得到美方的積極回應， 華府還在當日宣布對4名涉疆中方高級官員進行制裁。美國總統特朗普上周五還表示，華盛頓和北京的關係「嚴重受損」，他目前沒有考慮與中國的第二階段貿易協議。

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